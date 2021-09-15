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Başkan Altay: Konya'yı Kıymetli Kılan Birlik Beraberlik Ruhudur

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Başkan Altay: Konya'yı Kıymetli Kılan Birlik Beraberlik Ruhudur

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahilik Haftası kapsamında Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (KONESOB) bağlı merkezdeki ve ilçelerdeki oda başkanları ile 11'inci Esnaf İstişarelerinde bir araya geldi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Altay, Konya'nın kadim kültüre sahip bir şehir olduğunu ifade ederek, "Sadece mekanlar inşa etmek bir şehri inşa etmek için yetmez. Binalar inşa edebilirsiniz ama içinde insanlar yoksa hiçbir kıymeti yok. Onun için Konya'yı kıymetli kılan da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da içinde yaşayanlarıyla; esnafıyla, sanayicisiyle, vatandaşıyla birlik beraberlik ruhudur." diye konuştu.

DEVLETİMİZ HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE YANINIZDA

Pandeminin esnafları olumsuz etkilediğini kaydeden Başkan Altay, "Okullar açıldı ama hala bazı tereddütler var. Ama şuna emin olabilirsiniz ki, Sayın Cumhurbaşkanımız kapanma konusunda asla böyle bir şey olmasını arzu etmiyor. Onun için aşı konusuna mutlaka duyarlı olalım. Bütün zorluklara rağmen sizin yanınızda olmaya, elimizden geldiğince, en azından asgari şartları sağlamak adına önemli işleri birlikte gerçekleştirdik. Süreçte gösterdiğiniz nezaketten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Devletimiz her zaman olduğu gibi bugün de sizlerin yanında ve yanınızda olmaya da devam edecek." dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZLE OMUZ OMUZA YÜRÜYORUZ

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ise, 11'inci esnaf istişarelerini yapabilen başka bir şehir bulunamayacağını dile getirerek, her zaman esnafın yanında olan Başkan Altay'a teşekkür etti.

Pandemi sürecinde devletin elinden geleni yaptığını vurgulayarak, Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin kendilerine verdiği katkının önemine değinen Karabacak, "İlk andan itibaren maske bulunamazken Konya Büyükşehir Belediyemiz her esnafımıza, her odamıza maskeler gönderdi. Dezenfektan bulunamazken yine Büyükşehir Belediyemiz her esnafımıza dezenfektan gönderdi. Toplu taşıma araçlarıyla ilgili sıkıntılarda esnafımızın ayakta durabilmesi için vermiş oldukları yardımlar da yadsınamaz. Selçuklu'nun başkenti Konya ahiliğin merkezidir. Dolayısıyla bir bütün halinde Büyükşehir Belediyemizle, Valiliğimizle, ilgili birimlerle omuz omuza yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya 31 ilçeden katılan esnaf odaları başkanları ise düzenlenen toplantı nedeniyle Başkan Altay'a teşekkür ettiler.

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