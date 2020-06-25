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Başkan Altay: "Konya, Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlıyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçesinde üretim yapılan Konya'nın Türkiye'nin her yerine gıda güvenliği sağladığını söyledi.

Başkan Altay:
25.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:45

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçesinde üretim yapılan Konya'nın Türkiye'nin her yerine gıda güvenliği sağladığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hadim'de sebze serası ve kiraz üreticilerini ziyaret ederek, çevre düzenlemesi yapılan Yerköprü Şelalesinde incelemelerde bulundu. Ülkeler için gıda güvenliği ve kendi kendine yetebilir olma konularının ne kadar önemli olduğunun korona virüs sürecinde bir kez daha tescillendiğini ifade eden Başkan Altay, bu manada 31 ilçesinde üretim yapılan Konya'nın Türkiye'nin her yerine gıda güvenliği sağladığını söyledi.

"Üreticimizin her zaman yanındayız"

Ziyaret ettikleri tüm ilçelerde alternatif tarımla ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti: "Göksu Şelalesi bir doğa harikası ve aynı zamanda bu havza üretimin üssü konumunda. Bu bölgede yetişen kiraz ve çilek de aslında tüm Türkiye'de bir marka haline dönüşmüş durumda. Amacımız tarımla uğraşan, çiftçilikle uğraşan vatandaşımızın cebine daha fazla para girmesi. Bunun için çalışıyoruz. Bu iki taraflı bir kazanç. Çiftçimiz çok kazanacak biz de üreten bir şehir olarak şehrimize önemli bir girdi sağlayacağız ve insanların güvenli gıdaya ulaşımını sağlamış olacağız. Bir taraftan mevcut ürünleri destekliyoruz bir taraftan da alternatif tarımla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Güneysınır'daki lavanta bahçesi bunun iyi bir örneği. Bu bölgedeki kiraz ve çilek iyi bir örnek. Şimdi seracılık ve örtü altı seracılıkla ilgili de bir çalışmamız var. Toprakla uğraşan herkesin daha çok para kazanması Konya Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli hedefidir. İnşallah yapmış olduğumuz çalışmalarla hem ürün çeşitliliğini artıracağız hem de birim metrekareden kazancı artıracağız. Üreticimizin, çiftçimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

"255 milyon liralık tarımsal destek"

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal desteklere çok önem verdiklerinin altını çizerek, "Bugüne kadar 255 milyon liralık tarımsal destekte bulunduk. Bunun meyvesini de sahada alıyoruz. Sadece bu yıl kirazdan Hadim-Taşkent bölgesine giren para 70 milyon lira civarında. Ayrıca çiftçimiz çilekten de 40 milyon liralık gelir elde etti. Bu, burada yaşayan insanların gelirine çok önemli bir katkı sağlıyor. Biz fide desteği vererek, eğitim desteği vererek buradaki üretimin artmasıyla ilgili çaba sarf ediyoruz. Çiftçimiz üretmeye biz destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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