Başkan Altay: "Konya koordineli çalışmada Türkiye'ye örnek oldu"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ve birliğe bağlı oda başkanlarıyla video konferans yoluyla görüştü.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ve birliğe bağlı oda başkanlarıyla video konferans yoluyla görüştü. Başkan Altay, salgın sürecinde Konya belediyelerinin merkezi hükümetle koordineli olarak ne kadar iyi çalışılabileceğini, bu işin tek elden yapıldığında nasıl başarılı olunacağını tüm Türkiye'ye gösterdiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve birliğe bağlı oda başkanlarıyla video konferans üzerinden görüştü. Toplantıda oda başkanlarına yeni tip korona virüs salgını nedeniyle işyerini kapatmak zorunda kalan esnafa ya da işini kaybedenlere yönelik yapılan destekler hakkında bilgi veren Başkan Altay, milletvekilleri, belediye başkanları, muhtarlar, oda başkanları, STK'lar ve meslek odalarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapmaya devam ettiklerini söyledi. Konya'nın korona virüs sürecini başarılı bir şekilde geçirdiğini kaydeden Başkan Altay, tedbirleri bırakmadan topyekün mücadeleyle bu sürecin kazanılacağını ifade etti.

"İlk amacımız Ramazanda aşın kaynamasıydı"

Salgın sürecinde ilk amaçlarının insanların Ramazan'da evinde aşının kaynaması olduğunu belirten Başkan Altay, "Bu dönemde koordinasyonun da ne kadar önemli olduğunu gördük. Konya belediyeleri olarak özellikle merkezi hükümetle ne kadar iyi koordineli çalışılabileceğini, bu işin tek elden yapıldığında nasıl başarılı olunacağını tüm Türkiye'ye gösterdik. İnşallah en az hasarla süreci atlatmayı ümit ediyoruz" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi her zaman esnafın yanında"

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ise konuşmasında, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin esnaf ve sanatkarın her zaman olduğu gibi bu süreçte de yanında olduğunu ifade ederek, "Buradaki toplantı da esnaf ve sanatkarımızla kurulmuş olan gönül köprüsünün bir yansımasıdır. Bu süreçte sizinle 7/24 görüşmek suretiyle esnaf ve sanatkarımız ile odalarımızın sorunlarını paylaştık. Sorunlarımızın birçoğuna sayenizde çözümler ürettik. Bundan dolayı birliğimiz adına size, ekibinize ve ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle sosyal yardımlar konusunda yaptığınız çalışmalar Türkiye'de örnek bir belediyecilik anlayışını da ortaya koymuş oldu" ifadelerini kullandı.

Toplantıda birliğe bağlı oda başkanları da korona virüse karşı aldıkları tedbirler hakkında bilgi verdi. - KONYA

Kaynak: İHA