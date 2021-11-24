Başkan Altay: "Konya heyecanla İslami Dayanışma Oyunları'nı bekliyor"

KONYA (İHA) - Konya'nın ev sahipliğinde 2022 yılında düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıkları çerçevesinde İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Denetim ve Koordinasyon Komitesi yetkilileri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Denetim ve Koordinasyon Komitesi yetkilileri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi. Ziyarette; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, İslam Oyunları Başkan Yardımcısı Hamad Kalkaba, Türk Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Vekili ve İslam Oyunları İkinci Başkanı Nihat Usta, İslam Oyunları Kurul Üyeleri Ashraf S. Dahroug, Kazi Rajib Uddin Chapol, Mohommed Adel Zahra ve Kadın Sporları Temsilcisi Konul Nurullayeva ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcıları ve daire başkanları katıldı.

İslam Oyunları Başkan Yardımcısı Hamad Kalkaba, "Oyunların Konya'da olması bizi çok memnun etti. Sözleşmeyi imzalamaya buraya geldiğimde sizinle, bakanlarla bir arada olmak ve burada bu sözleşmeyi imzalamak benim için tarihin bir parçası olmak anlamına geliyordu. Bu görevi yerine getirmek benim için çok önemli" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Konya heyecanla İslami Dayanışma Oyunları'nı bekliyor. İnşallah kusursuz bir organizasyonu sizlerin desteğiyle gerçekleştiririz. Dünya Belediyeler Birliğinde yaklaşık 240 bin üyesi olan bir teşkilatta eş başkanlık görevini yürütüyorum. Haziran ayından itibaren İslam Oyunları'nın olduğu dönemde de birliğin dönem başkanlığını Konya olarak biz yürüteceğiz. Bu süreçte Konya olarak uluslararası alanda gündemde Konya olacak inşallah" diye konuştu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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