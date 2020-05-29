Başkan Altay: "Konya'da cuma namazı ile ikinci bayram yaşandı" Korona virüs nedeniyle ibadete kapalı olan camilerin cuma namazı ile birlikte ibadete açılmasıyla Konya Büyükşehir Belediyesi gerekli tüm tedbirleri aldı.

Korona virüs nedeniyle ibadete kapalı olan camilerin cuma namazı ile birlikte ibadete açılmasıyla Konya Büyükşehir Belediyesi gerekli tüm tedbirleri aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı'ndan sonra ikinci bir bayram olan cuma gününü yaşadıklarını belirterek, vatandaşların gönül rahatlığı içinde ibadetlerini gerçekleştirmesi için gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan camilerin yeniden ibadete açılmasıyla Konya'da da vatandaşlar alınan tedbirlerle cuma namazlarını kıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların cuma namazlarını sorunsuz şekilde kılabilmesi için 31 ilçede cuma namazı kılınan noktalara dezenfektan kurulumu yaparak camiye gelen vatandaşlara da 300 bin adet tek kullanımlık seccade ve maske dağıttı. Mevlana Meydanında cuma namazı öncesinde açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı'ndan sonra ikinci bir bayram olan mübarek Cuma gününü yaşadıklarını belirterek, Konya olarak tüm camilerde gerekli hazırlıkları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Amacımız Konya'da herkesin sorunsuz şekilde ibadetini yapması"

Cuma namazı için alınan tedbirleri sıralayan Başkan Altay, "Sosyal mesafenin korunacağı şekilde işaretlemeleri yaparak, 300 bin tek kullanımlık seccade dağıttık. Maske dağıtımıyla ilgili de gerekli tedbirleri aldık. Ayrıca el dezenfektanları hazırlandı. Sonrasında maskelerin, eldivenlerin ortada bırakılmaması için geri dönüşüm kutularıyla birlikte tüm tedbirleri müftülüğümüzle birlikte aldık. Amacımız Konya'da cumaya gelen herkesin sorunsuz şekilde ibadetini yerine getirebilmesi. Zaten sürecin başından itibaren Konya'da hiçbir sorun yaşanmaması için bütün belediyelerimizle birlikte çok yoğun bir gayret sarf ettik. İnşallah bu cuma gününde de vatandaşımız gönül rahatlığı içinde ibadetini gerçekleştirebilecek" dedi.

"Gönülden selamlaşacağız"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koordinasyonunda salgın sürecini olağanüstü bir başarıyla yürüttüğünün bir kez daha altını çizen Başkan Altay, "İnşallah bundan sonra da normalleşme döneminin başlangıcına cuma namazıyla birlikte başlamış oluyoruz. Ama vatandaşlarımızın da dikkat etmesi gereken kurallar var. Mutlaka abdestli camiye gelmemiz gerekiyor. Biz seccade versek de kendi seccadesini getirmesi gerekiyor. Sosyal mesafeye ve el hijyenine de dikkat etmek gerekiyor. Birbirimizi çok özledik, camiyi çok özledik ama sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, musafaha etmeyeceğiz, gönülden selamlaşacağız" ifadelerini kullandı.

1 Haziran'dan sonra yavaş yavaş seyahat yasağının da kalkmasıyla birlikte tüm ülkede normalleşme adımlarının atıldığını kaydeden Başkan Altay, "Milletimiz, devletimiz, Cumhurbaşkanımız hep birlikte el ele bu süreci atlatacağız. Konyalıların daha sonra tüm Türkiye'nin ve İslam aleminin cumasını kutluyorum. Rabbim böyle zorlukları bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Uzun bir aradan sonra cuma namazı kılmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten vatandaşlar da seccade dağıtımı, dezenfektan kurulumu ve maske dağıtımı gibi önlemler alarak halk sağlığını korumaya gayret eden Konya Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA