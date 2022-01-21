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Başkan Altay karne alan öğrencileri tebrik etti

Başkan Altay karne alan öğrencileri tebrik etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Altay, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KONYA (Bültenler) - Yarıyıl tatiline giren tüm öğrencilerin karne heyecanını paylaştığını ifade eden Başkan Altay, "Ülkemizin yarınlarının teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz pandemi şartlarına rağmen büyük özveri ile yüz yüze eğitime devam ederek bu yılki eğitimlerinin ilk bölümünü tamamladılar. Bu vesileyle okullarına devam eden tüm öğrencilerimizi gösterdikleri gayretten ve emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Eğitime kısa bir mola verilirken bu süreci hem dinlenerek hem de kitap okuyarak değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyor; başta Konya'mız olmak üzere ülkemizin dört bir yanında karne heyecanı yaşayan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi ve velilerimizi kutluyorum." dedi.

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Konya, Altay, Güncel, Haber

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