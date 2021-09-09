Başkan Altay İzmir'deki Konyalılarla buluştu
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Başkan Altay İzmir'deki Konyalılarla buluştu

Başkan Altay İzmir'deki Konyalılarla buluştu
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İzmir'de Konyalılar Federasyonu tarafından düzenlenen dayanışma programına katıldı.

İzmir Konyalılar Federasyonu Başkanı Yusuf Devebacak, Konyalı hemşehri derneklerinin yöneticileri ve Konyalıların katıldığı programda konuşan Başkan Altay, 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş gününü kutladı.

Konyalı derneklerin güzel işler yaptığını kaydeden Başkan Altay, "Birlik ve beraberlik içerisindesiniz. Tüm dernek başkanlarıma teşekkür ederim. Bu süreci Konyalılık şemsiyesi altında toplamak gerekiyor." dedi.

Konya'nın son 20 yılda çok değiştiğini, güzelleştiğini kaydeden Başkan Altay, "2014 yılından itibaren Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte merkezden artık taşraya doğru hizmet ediyoruz. Konya şu an itibariyle dünyanın en büyük belediye teşkilatı. 42 bin kilometrelik alanda hizmet ediyoruz. Konya iyi yolda. Çok iyi bir ivme yakaladı. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Muhabbetimiz gelişsin. İnşallah hem burada yaşayan hemşehrilerimize hem Konya'daki hemşehrilerimize bu beraberlik fayda sağlayacaktır. "dedi.

KONYAMIZLA GÖNÜL KÖPRÜSÜ OLUŞTURALIM

İzmir Konyalılar Federasyonu Başkanı Yusuf Devebacak ise, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman federasyona destek olduğunu ifade ederek, "Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bugün buradan bir meşale yakalım. İzmir'deki Konyalılar tekrardan Konya'mızla bir gönül köprüsü oluşturalım. Birlik beraberlik içerisinde örf ve adetlerimizi yaşayalım. Yaşatıp gelecek nesillere aktaralım. " diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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