Başkan Altay İSO İkinci 500'e Giren Konyalı Firmaları Tebrik Etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren Konyalı firmaları tebrik ederek, üreterek ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan firmaların Konya'nın gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan Konyalı firmaları tebrik etti.

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına Konya'dan 8 firmanın girdiğini hatırlatan Başkan Altay, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 14 Konyalı firmanın daha yer almasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Konya'nın üreten ve ülke ekonomisine katkıda bulunan önemli bir şehir olduğunu dile getiren Başkan Altay, "İlk 500 ve İkinci 500 listesinde toplam 22 Konyalı firmanın yer alması şehirde faaliyet gösteren diğer firmalara da ilham kaynağı olacaktır. Pandemi nedeniyle zorlu geçen bir senenin ardından üretmeye, istihdam sağlamaya devam eden herkese teşekkür ediyor; bütün firmalarımızı ve çalışanlarını can-ı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler