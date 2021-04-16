Başkan Altay: "İlçelerimiz için önemli projeleri hayata geçiriyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çeltik, Yunak, Tuzlukçu ve Akşehir ilçelerini ziyaret ederek, ilçe belediye başkanları ve AK Parti İlçe Başkanlarıyla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çeltik, Yunak, Tuzlukçu ve Akşehir ilçelerini ziyaret ederek, ilçe belediye başkanları ve AK Parti İlçe Başkanlarıyla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çeltik, Yunak, Tuzlukçu ve Akşehir ilçelerini ziyaret etti. Başkan Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında ilk olarak AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kahraman ile birlikte Çeltik Belediyesini ziyaret ederek, Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe ve AK Parti Çeltik İlçe Başkanı Hacı Zuhal ile bir araya geldi. Daha sonra Yunak ilçesine geçerek Yunak Belediye Başkanı Ali Konak ve AK Parti Yunak İlçe Başkanı Cahit Şekeroğlu ile görüşen Başkan Altay, göreve yeni seçilen Başkan Konak'a görevinde başarılar diledi. Ardından Tuzlukçu'da AK Parti İlçe Teşkilatı'nda İlçe Başkanı Mevlüt Turpçu ve partililerle buluşan Başkan Altay, son olarak Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti. AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu'nun da bulunduğu ziyaretin ardından Başkan Altay, Akşehir'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle restorasyonu tamamlanan Rüştü Bey İş Hanı'nda incelemelerde bulundu.

"Konya huzur içinde süreci yürütüyor"

Yaptığı ziyaretlerde belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla 2021 yılı yatırım programlarını değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Altay, "Özellikle KOSKİ'miz ilçelerimizde çok önemli yatırımlara imza atacak. Kanalizasyon eksiklerimizi, içme suyu problemlerimizi çözmek için ciddi bir yatırım yapıyoruz. Ayrıca ilçelerimizin alt yapı eksikleri olan yollarla ilgili konuları paylaştık. Pazar yerleri inşa ediyor, kamulaştırma çalışmaları yapıyoruz. İlçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Konya, hakikaten birlikte huzur içerisinde ve güçlü bir şekilde bu süreci yürütüyor. İlçelerimizin kalkınması için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Hayırlı olsun." diye konuştu. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe ve AK Parti Tuzlukçu İlçe Başkanı Mevlüt Turpçu da kendilerine her zaman destek olan Başkan Altay'a teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı