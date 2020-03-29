Başkan Altay İlçe Belediye Başkanlarıyla Telekonferansla Görüştü Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'daki ilçelerin belediye başkanlarıyla telekonferans üzerinden toplantı gerçekleştirdi.

Karanavirüs tedbirleri ve Konya'da yapılan çalışmaları değerlendirerek, belediye başkanlarıyla istişare eden Başkan Altay, Konya'da yoğun olarak sürdürülen koronavirüs ile mücadelede çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konya'nın 31 ilçesindeki belediyelerin ve belediye çalışanlarının çok yoğun ve cansiperane şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Altay, "Tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle dezenfeksiyon anlamında çok yoğun bir gayret içerisinde olduğunuzu yakından takip ediyorum. Bu süreci inşallah hepimiz en kısa sürede atlatacağız. Buna inancımız tam. Özellikle sosyal destek projesi anlamında göstermiş olduğunuz katkıdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermede gösterdiğiniz gayret takdire şayan. Nerede ihtiyaç sahibi varsa hep birlikte herkesin hizmetine koşuyoruz. Tüm çalışanlarımızla birlikte bu sürecin en kısa sürede atlatılması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

Meclis toplantılarına da belli bir süre ara verilmesi kararı alındığını belediye başkanlarına hatırlatan Başkan Altay, "Biz de bu genelgeye uyarak Nisan ve Mayıs aylarında meclis toplantısı yapmayı planlamıyoruz. Tekrar milletimize ve tüm dünyaya geçmiş olsun diyoruz. Konya'da işlerin sorunsuz halledilmesi için tüm ekibimizle ve belediye başkanlarımızla koordineli şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İlçe belediye başkanları ise, ilçelerde yapılan çalışmalar ve koronavirüs karşısında alınan tedbirler halkında bilgi verdi.

DAİRE BAŞKANLARI İLE DE TELEFONFERANSLA TOPLANTI

Daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlarıyla da telekonferans yoluyla görüşen Başkan Altay, " Özellikle sahada çalışan arkadaşlarımız çok büyük gayretle çalışmalarına devam ediyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma ben de teşekkür ediyorum. Koordinasyonu sağlamak bize düşüyor. Bu sürecin en kısa sürede atlatılması için gece gündüz demeden çalıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler