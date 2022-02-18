Başkan Altay : "İklim Şurası Ülkemiz İçin Önemli Bir Perspektif Oluşturacak"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, günümüzde iklim değişikliği sorununun sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın en önemli gündemi durumunda olduğunu ifade etti.

650 BİLİM İNSANI KATILACAK

İklim Şurası'nda iklim değişikliğinin şehirlere ve ülkelere getireceği olumsuzluklar ve bununla nasıl mücadele edileceği konusunda istişareler yapılacağını kaydeden Başkan Altay, " Konya, çok önemli bir şuraya ev sahipliği yapacak. İklim Şurası Pazartesi günü şehrimizde başlayacak. İklim Şurası'nın Konya'mızda olması, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ilin Konya olmasından dolayı bizim açımızdan çok önemli. Sadece Konya'nın değil, tüm Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki önemli konuları; 650 bilim insanı, çevreci kuruluşlar ve kurumlar tarafından tartışılacak ve bir sonuç bildirgesi ortaya çıkacak." diye konuştu.

KONYA'MIZ VE ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR PERSPEKTİF OLUŞTURACAK

Yenilenebilir enerjinin artırılması, karbon salımınının azaltılması, çocuklarımıza daha iyi bir çevre bırakmak için İklim Şurası'nın çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Bu programın özellikle Konya'da gerçekleştirilecek olmasından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyoruz. Tüm misafirlerimizi Konya'da en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah İklim Şurası'ndan çıkacak sonuçlar da hem Konya'mız hem de ülkemiz için önemli bir perspektif oluşturacak." ifadelerini kullandı.

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