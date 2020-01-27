Başkan Altay deprem bölgesini ziyaret etti

27.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:55

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6.8 şiddetinde deprem yaşayan Elazığ'da çalışmalara katılan ekipleri ziyaret ederek Elazığ halkına Konya'nın geçmiş olsun dileklerini iletti.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremin yaşandığı Elazığ'da incelemelerde bulundu. Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipleri ziyaret eden Başkan Altay, Elazığ halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte depremden zarar gören alanlarda incelemeler yapan Başkan Altay; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ile de görüşerek ilk andan itibaren çalışmaları yerinde takip eden bakanlara teşekkür etti. AFAD, Kızılay, UMKE ekipleri ile Konya'dan gelen yardımları dağıtan ekipleri ve depremden zarar gören aileleri ziyaret eden Başkan Altay, "Devletimiz çok güçlüdür, tüm imkanlarıyla burada. Hem Konyalıların hem tüm Türkiye'nin duaları, destekleri sizlerle. Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır. Bizler de üzerimize düşeni sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Elazığ ve Malatya halkına geçmiş olsun" dedi.



Bölgede bulunan Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile birlikte çalışmalara katılan ekiplere teşekkür eden Başkan Altay, Elazığ Valisi Oktay Kaldırım'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile de görüşen Başkan Altay, depremde hayatını kaybeden Sakine Düşmez'in cenaze namazını da kılarak yakınlarına başsağlığı diledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına; Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile Elazığ halkı katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA