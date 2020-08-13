Başkan Altay'dan 'durakta canlı kamera sistemi' ile maske ve sosyal mesafe uyarısı
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Başkan Altay'dan 'durakta canlı kamera sistemi' ile maske ve sosyal mesafe uyarısı

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'de yerel yönetimlerde ilk kez uygulanan 'durakta canlı kamera sistemi' ile vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.

Başkan Altay'dan 'durakta canlı kamera sistemi' ile maske ve sosyal mesafe uyarısı
13.08.2020 10:45 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:49

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'de yerel yönetimlerde ilk kez uygulanan 'durakta canlı kamera sistemi' ile vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor. 

Pandemi sürecinde hem dezenfeksiyon çalışmalarını hem de toplumsal duyarlılık çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de yerel yönetimlerde ilk kez uygulanan 'durakta canlı kamera sistemi'ni hayata geçirdi. Belediye, şehrin en kalabalık merkezlerinden Alaaddin Tepesi'ne yakın bir otobüs durağındaki dijital ekrana, canlı kamera sistemi kurarak maske ve sosyal mesafeyi korumak için vatandaşlara canlı uyarılar yapıyor. Aniden ekrana yansıyan Başkan Altay'ı karşılarında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Başkan Altay, canlı yayında maske kontrolü yaparak, maskesiz dolaşanları uyararak, koronavirüse karşı duyarlı olma çağrısı yapıyor.'ÜLKEMİZDE BİR İLK'Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Canlı yayın sistemi kurarak otobüs duraklarında başlattığımız teknolojik hizmet bu alanda ülkemizde bir ilk. Pandemi sürecinde koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için her türlü imkanı kullanmaya devam edeceğiz. Koronavirüs belasından kurtulmak, salgının artış hızını kesmek için gereken her imkanı seferber ediyoruz. Bu salgından kurtulup, eski rahat günlerimize elbet döneceğiz. Vatandaşlarımızın bu süreçte sabırlı olmalarını ve kurallara uymalarını rica ediyorum" dedi.Başkan Altay'ın canlı yayına katılması ve duraktaki vatandaşlarla görüşme yapması şaşkınlıkla karşılandı. Başkan Altay'ı otobüs durağındaki ekranda canlı olarak gören vatandaşlar ilk anda şaşkınlıklarını gizleyemezken, uygulamayı beğendiklerini ve maske ve sosyal mesafe kuralına uyacaklarını ifade etti.FARKLI NOKTALARADA KURULMASI HEDEFLENİYORKonya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan teknolojik kamerayla canlı takip uygulamasının farklı noktalara da kurularak yangınlaştırılması hedefleniyor. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte gerek toplu ulaşım araçlarında, gerekse ensaf ziyaretleri ile koronavirüs tedbirlerini yerinde inceleyerek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. 


Kaynak: DHA

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