Başkan Altay'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'daki güneş paneli fabrikası ile birlikte açılışı yapılan Karapınar Güneş Enerji Santralinin ülkemiz için hayırlı olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'daki güneş paneli fabrikası ile birlikte açılışı yapılan Karapınar Güneş Enerji Santralinin ülkemiz için hayırlı olmasını diledi.

Ankara'da güneş paneli üretimini entegre olarak tek çatı altında toplayan fabrikanın bu özelliği ile dünyada tek olduğunu belirten Başkan Altay, fabrikada üretilecek panellerin ilk aşamada Konya Karapınar Güneş Enerji Santralinde kullanılacağını söyledi.

1 milyar dolar yatırım ile yıllık 2,6 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Karapınar Güneş Enerji Santralinin Eylül ayından başlayarak her ay 40 megavatlık bölümler halinde devreye alınacağını vurgulayan Başkan Altay, "2 milyon vatandaşımızın enerji ihtiyacını karşılayacak tesisin hayata geçirilmesine sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e, tesislerin hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Hazine ve Maliye Başkanı Berat Albayrak'a, Yatırımcı Kalyon Holding'e ve emeği geçen herkese şehrimiz adına şükranlarımızı sunuyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA