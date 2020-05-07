Başkan Altay'dan berber ve kuaförlere destek

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan ve 11 Mayıs'tan itibaren açılmaya hazırlanan şehir merkezindeki berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfeksiyonunu gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan ve 11 Mayıs'tan itibaren açılmaya hazırlanan şehir merkezindeki berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfeksiyonunu gerçekleştiriyor. Büyükşehir, berber ve kuaförlere siperlik ve maske de veriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 11 Mayıs'tan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfeksiyonunu yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonlarının sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yeniden açılmaya hazırlandığını söyledi. Şehir merkezindeki bin 700 salonun dezenfeksiyonunu yapmaya başladıklarını belirten Başkan Altay, berber ve kuaför esnafına siperlik ve maske de verileceğini söyledi. Başkan Altay, "Siperlik ve maskeleri şehir merkezindeki berber ve kuaförlerimize ulaştırılmak üzere Berberler Odamıza, ilçelerdeki berber ve kuaförlere ulaştırılmak üzere Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize teslim ettik. Odalarımız esnaflarımıza teslim ediyor. Ülke olarak korona virüse karşı örnek bir mücadele gerçekleştirdik. Sıkıntıları aşmak için el ele verdik, azmettik ve başardık Allah'ın izni ile. Yeniden açılan iş yerlerinde bütün esnaflarımıza bereket ve bolluk diliyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA