Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
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Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
16.09.2020 17:02 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Başkan Altay, görüşmede Konya projelerinin değerlendirildiğini belirterek, Konya ile her zaman yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşmede Konya Metrosu, Konya Banliyösü, Cephanelik, Bisiklet Master Planı, Millet Bahçesi, Teknoloji Endüstri Bölgesi, Alaaddin Cephe Sağlıklaştırması, gençlik projeleri, çocuklara yönelik yapılacak çalışmalar ve 2021 İslam Dayanışma Oyunları gibi önemli projeler değerlendirildi. Görüşme ile ilgili bilgi veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü ile Konya projelerimizi istişare ettik, yakın ve uzun dönem planlarımızı kendilerine arz ettik. Cumhurbaşkanımız Konyalılara selamlarını iletti ve uygun olan en kısa zamanda Konya'yı ziyaret edeceklerini ifade etti. Konyamız ile her zaman yakından ilgilenen Zat-ı Devletlerine şükranlarımı arz ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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