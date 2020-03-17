Başkan Altay: "Çanakkale ecdadın tek vücut olduğu destansı bir zaferdir"
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Başkan Altay: "Çanakkale ecdadın tek vücut olduğu destansı bir zaferdir"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin şanlı ecdadın tek vücut olarak gerçekleştirdiği destansı bir zafer olduğunu söyledi.

17.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:46
Başkan Altay:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin şanlı ecdadın tek vücut olarak gerçekleştirdiği destansı bir zafer olduğunu söyledi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Altay mesajında, "Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, vatan topraklarını canı ve kanı pahasına korumak için mücadele etmiştir. Çanakkale Savaşı, emperyalist batının hasta adam diye tanımladığı Osmanlı Devleti'ne son darbeyi vurmak için yaptığı alçak ve sinsi planın en büyük parçasıdır. Çanakkale Zaferi ise o alçak ve sinsi plana karşı bir milletin topyekun küllerinden doğmasını sağlayan milattır. Devrin kudretli devletlerinin, modern teçhizatlı ordular ve son model silahlar ile kuşattıkları Çanakkale, bugün gönül dünyamız olarak nitelendirdiğimiz tüm İslam coğrafyasında büyük infiale yol açmıştır. Hindistan'dan Yemen'e, İdlip'ten Libya'ya, Edirne'den Ardahan'a Müslümanların yaşadıkları tüm beldelerden Çanakkale'ye koşan cihat erleri dünyada eşi görülmemiş bir taktikle canlarını siper ederek Çanakkale Geçilmez hakikatinin destanını yazmışlardır. Çanakkale sırtlarında toprağa düşen gönül dünyamızın, renkleri ayrı, dilleri ayrı, ırkları ayrı yiğit evlatları şimdi o kutsal topraklarda koyun koyuna yatmaktadır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, 'Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor' dizeleri ile anlamını en güzel şekilde anlattığı Çanakkale Savaşı, uğruna nice canlar verdiğimiz şanlı bayrağımızı bu topraklar üzerinde ilelebet dalgalandırma mücadelesidir. Çanakkale, millet olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz yapan ve asla taviz vermeyeceğimiz mukaddes değerlerimize bağlılığımızın nişanesidir. Çanakkale Zaferi, ecdadın tek vücut olduğu destansı bir zaferdir. Bu vesileyle Çanakkale Zaferimizin 105. yıl dönümünü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü kutluyorum. Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad, cennetteki mekanları ali olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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