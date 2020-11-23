Başkan Altay: "Bugüne kadar Altınekin'e 96 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Altınekin Belediyesi ile AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek ilçe esnafıyla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Altınekin Belediyesi ile AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek ilçe esnafıyla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Altınekin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Altınekin Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Uğur İbrahim Altay, Belediye Başkanı Muharrem Dere ile bir araya geldi. Ardından AK Parti İlçe Teşkilatı'nda partililerle görüşen Uğur İbrahim Altay, ilçe kongresinde başkanlığa seçilen Mustafa Ersoy'u tebrik ederek, yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar diledi.

Başkan Altay yaptığı konuşmada, 2020 yılında tamamlanan işleri ve 2021 için yeni yapmayı planladıkları işleri görüştüklerini ifade etti. Bugüne kadar Altınekin'e 96 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini dile getiren Altay, "Prestij Caddeler, mahalle yolları, ek derslikler, parklar, su, kanalizasyon, grup suyu yatırımlarıyla birlikte projelerimizi yürütüyoruz. İnşallah 2021 planlamamızı en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Altınekin, partimize her zaman çok yüksek destek verdi. Allah hepsinden razı olsun. Teşkilatlarımız çok güzel çalıştı. Başkanımızın şahsında bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyemiz, il teşkilatımızla birlik içerisinde Altınekin'de hem eksikleri tamamlama hem yeni hizmetler yapma hem de partimize desteği artırma konusunda gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Altay, Altınekin'de esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı