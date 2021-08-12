Başkan Altay Bilim Merkezinde yaz kampına katılan öğrencilerle buluştu
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Başkan Altay Bilim Merkezinde yaz kampına katılan öğrencilerle buluştu

Başkan Altay Bilim Merkezinde yaz kampına katılan öğrencilerle buluştu
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Bilim Merkezi'nde ikincisi gerçekleştirilen "Doğanın Keşfi Yaz Okulu Projesi"ne katılan 5. ve 6. sınıf öğrencileri bilimle iç içe bir yaz tatili geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'ndeki projede yer alan öğrencilerle bir araya geldi.

Konya Bilim Merkezi'nin 7'den 70'e herkese bilimi sevdirmek amacıyla faaliyetlerini aksatmadan sürdürdüğünü ifade eden Başkan Altay, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında gerçekleştirilen projede akademik başarısı yüksek 80 öğrenciye ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) işbirliğiyle görme yetisi kısıtlı ve öğrenme güçlüğü çeken 20 öğrencinin yer aldığını dile getirdi.

Projede öğrencilerin bilimsel bilgiye karşı merak duygularının artmasını, uygulamalı eğitimlerle araştırma ve sorgulama yeteneklerinin geliştirilmesini amaçladıklarını kaydeden Başkan Altay, "Ayrıca Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematiği bir arada barındıran disiplinler arası bir eğitim programına tabi tutulan öğrencilerimiz bilimin farklı dallarıyla tanışma imkanı da buluyor." diye konuştu.

Proje ile öğrencilerin doğaya ve çevreye karşı daha duyarlı bireyler olmalarına da katkı sağlandığını aktaran Başkan Altay, bu tür projelerin öğrenciler üzerindeki etkisini gördükçe çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Yaz okuluna katılan öğrenciler ise, düzenlenen etkinliklerde bilime dair hem yeni şeyler öğrendiklerini hem de eğlendiklerini ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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