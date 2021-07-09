Başkan Altay Bilgehane öğrencileriyle buluştu
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Başkan Altay Bilgehane öğrencileriyle buluştu

Başkan Altay Bilgehane öğrencileriyle buluştu
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Sultan Alaaddin Bilgehanesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

İlk olarak Bilgehanelerde hafızlık hazırlık eğitimini tamamlayıp hafızlık için ilk adımı atan 66 öğrenciyi tebrik ederek bisiklet hediye eden Başkan Altay, "Hepimizin hayali evlatlarımızın hafız olmasıdır. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çocukların hem eğitimlerine devam edecekleri hem de hafızlıklarını tamamlayacakları bir sistem oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz hafızlık hazırlık döneminde 32 kız, 34 erkek çocuğumuzun tamamı bu sınavları kazanmış oldular. Hepsini gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Velilerimiz de zor bir yolculuğa başlıyor. Onları da tebrik ediyorum. Ama inşallah sonu hem çocuklarımız için hem sizler için çok güzel olacak. Rabbim yollarını açık etsin. Gelecekleri güzel olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, bu hafta yaz dönemi eğitimlerine başlayan Bilgehanelerde tatilini verimli geçirmek için kurslara katılan öğrencilerin sınıflarını da ziyaret ederek derslere eşlik etti.

BİLGEHANELERDE YAZ ETKİNLİKLERİ

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilgehaneler; Sultan Alaaddin, Ali Ulvi Kurucu, Gödene Kılıçarslan, Sultan Fatih, Melikşah, Lala Mustafa Paşa (Ilgın) şubeleri ve Keykavus Lise Medeniyet Akademisi ile yaz dönemi boyunca çok sayıda etkinlik gerçekleştirecek.

Yüz yüze ve çevrimiçi eğitimlerle öğrenciler milli ve manevi eğitimler, ders destek, sosyal faaliyet ve atölyeler olmak üzere 3 ana başlıkta birbirinden faydalı eğitimlere katılacak. Ayrıca 4. sınıf öğrencilerine hafızlık hazırlık eğitimi ve 8. Sınıflar için Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hazırlık hizmeti de veriliyor.

Kaynak: Bültenler

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