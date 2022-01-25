Başkan Altay, ayağının tozuyla çalışmalara katıldı - Haberler
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Başkan Altay, ayağının tozuyla çalışmalara katıldı

Başkan Altay, ayağının tozuyla çalışmalara katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Pazarcılar Odası Başkanlığı'na seçilen Rıdvan Altay, Salı pazarının kurulacağı alandaki saha çalışmalarına katıldı.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Pazarcılar Odası Başkanlığı'na seçilen Rıdvan Altay, Salı pazarının kurulacağı alandaki saha çalışmalarına katıldı.

Tavşanlı Salı pazarının kurulacağı Yeni ve Hanımçeşme mahallelerini kapsayan Adnan Menderes Bulvarı'nda belediye ekipleri ile kar küreme ve temizlik çalışmalarını yerinde takip eden Altay, "Pazarcı esnafımız en iyi koşullarda çalışması gerekir. Bu kar kış şartlarında mağdur edilmeyecektir. Bu konuda belediye ekiplerine de çalışmalarında başarılar diler, görevini en iyi şekilde yerine getiren personele teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Altay, ayağının tozuyla çalışmalara katıldı

Başkan Altay, ayağının tozuyla çalışmalara katıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tavşanlı, Kütahya, Altay, Salı, Politika, Haber

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