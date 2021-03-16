Başkan Altay, Altın Çarşı esnafıyla buluştu
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Başkan Altay, Altın Çarşı esnafıyla buluştu

16.03.2021 15:40 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:45
Başkan Altay, Altın Çarşı esnafıyla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihinin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden olan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşüm alanında incelemelerde bulunarak Altın Çarşı esnafını geçici iş yerlerinde ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihinin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden olan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşüm alanında incelemelerde bulunarak Altın Çarşı esnafını geçici iş yerlerinde ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehir tarihinde iz bırakacak dönüşüm projelerinden olan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Altın Çarşı dönüşüm alanında incelemelerde bulunarak geçici olarak oluşturulan çarşıda esnaflarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da Konya tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Konya'ya örnek bir projeyi esnafla yüzde yüz mutabakat halinde hayata geçirdiklerini söyledi. Mevlana Çarşısı'nda yıkımın tamamlandığını, Altın Çarşı'da da yıkım çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, "İnşallah bu yıl içerisinde projelerimizi tamamlamak istiyoruz. Ama Konya modeli belediyecilik anlayışıyla esnafımız da mağdur olmasın diye özellikle Altın Çarşı'da çalışan esnafımız burada bir kümelenme oluşturdu. Mevlana Müzesi'nin hemen arka tarafında ticaretlerine devam ediyorlar. İnşallah bu süre zarfında da en az mağduriyetle süreci tamamlamalarını arzu ediyoruz. Vatandaşlarımız da bilsin ki, Altın Çarşı esnafı Mevlana Müzesi arkasında hizmete devam ediyor. Burada alışverişlerini güvenli bir şekilde yapabilirler" açıklamasını yaptı. - KONYA

Başkan Altay, Altın Çarşı esnafıyla buluştu
Başkan Altay, Altın Çarşı esnafıyla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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