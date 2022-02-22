Başkan Altay: "Akşehir Otogarımız İlçemize Hayırlı Olsun"

AKŞEHİR, KONYA (Bültenler) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın ilçeleriyle birlikte kalkınması amacıyla yatırım planlamalarını şekillendirdiklerini belirterek, Konya şehir merkezinde hayata geçirdikleri yatırımları ilçelere de kazandırmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

TÜM İLÇELERİMİZDE YATIRIMLARIMIZI BİR BİR HİZMETE ALIYORUZ

Konya'nın 31 ilçesinde yatırımlara devam ettiklerini kaydeden Başkan Altay, "Bu kapsamda Akşehir'de yeni ve modern otogar binamızı açtık. Eski otogar binası fiziki yapısıyla özellikle Akşehir'in birinci derecede deprem bölgesi olmasından dolayı ciddi bir risk oluşturuyordu. 12 peronlu yeni otogarımızı açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Böylece hemşehrilerimiz hem daha güvenli hem de daha konforlu bir ortamda seyahatlerini gerçekleştirebilecekler. Sadece Akşehir'de değil, tüm ilçelerimizde yatırımlarımızı bir bir hizmete alıyoruz. Yeni otogarın Akşehir'imize ve Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da "Yeni otogarımızdan İstanbul seferi ile ilk otobüsümüzü uğurlamanın mutluluğunu yaşadık. Akşehir'imize hayırlı, uğurlu olsun. Allah kazasız, belasız yolculuklar versin. Böyle önemli bir yatırımı ilçemize kazandıran Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a şükranlarımızı arz ediyorum." dedi.

10 bin metrekarelik alanda hizmet verecek Akşehir Otogarı'nın yatırım maliyeti 7,5 milyon lirayı buluyor.

Bültenler - Güncel