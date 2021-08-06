Başkan Altay Akşehir Muhtarlarıyla Buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 31 ilçedeki mahalle muhtarlarına yönelik yürüttüğü "Konya Muhtarlar Buluşması" Akşehir İlçesi'ndeki muhtarların katılımıyla devam etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 31 ilçedeki mahalle muhtarlarına yönelik yürüttüğü "Konya Muhtarlar Buluşması" Akşehir İlçesi'ndeki muhtarların katılımıyla devam etti.

Konya Panorama Müzesi'nde Akşehir muhtarlarıyla bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Muhtarlar Buluşması programlarıyla muhtarlar arasında kaynaşma ortamının oluşmasını amaçladıklarını söyledi. Başkan Altay, "Büyükşehir Yasası ile birlikte hayatımızda birçok şey değişti. Bu kadar büyük bir coğrafyada Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle alt yapı hizmetlerinde ciddi işler yürütüyoruz. Akşehir'i, hem büyüklüğünden dolayı hem coğrafi konumundan dolayı; asıl önemlisi içinde bulundurduğu nitelikli tarihi eserlerden dolayı çok önemli bir turizm potansiyeli olarak görüyoruz. Akşehir'deki önceliğimiz restorasyonları tamamlamak sokak dokularını ortaya çıkarmak ve biraz ticari fonksiyonlar eklemek. Afyon yolundan geçen insanların Akşehir içinde şöyle bir dolaşmasını sağlayabilmek. Akşehir'de tarihi eserin yanında; kendine ait de bir şehir kültürü var. Tarihten itibaren çok önemli bir şehir. " dedi.

MARKA DEĞERİ YÜKSEK BİR AKŞEHİR OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Akşehir'in markalaşması için önemli çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekleyen Başkan Altay, şöyle devam etti: "İnşallah hep birlikte bu dönemin sonunda marka değeri çok daha yüksek bir Akşehir oluşturmaya çalışıyoruz. Konya için bir Turizm Master planı yaptık. Bunun en önemli ayaklarından biri Akşehir. Akşehir'in varlığı bunu hak ediyor. Bunun haricinde de 8 yıldır alt yapı konusunda önemli işler yürütüyoruz. Sizler de bu konuda bizim en büyük destekçilerimizsiniz. Bugüne kadar verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde ilçelerimiz, mahallelerimiz için çok daha güzel işler yaparız. "

Programa Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu ve Akşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hurşit Sun da katıldı.

Konya Muhtarlar Buluşması programında muhtarlar, rehberler eşliğinde İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Konya Panorama Müzesi, Mevlana Müzesi, Konya Bilim Merkezi, Kalehan Ecdat Bahçesi'ni ziyaret ederek bilgi alıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki tüm muhtarlara şehir merkezinde programlar düzenlemeye devam edecek. Ayrıca merkezdeki muhtarlar da Beyşehir ve Akşehir ilçelerini ziyaret edecek.

Kaynak: Habermetre