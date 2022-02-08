Başkan Altay: "28 İlçemize 3 Yılda 2 Milyar 151 Milyon Lira Yatırım Yaptık"

KONYA (Bültenler) - Programda ilçelere yapılan yatırımları sunumla anlatan Başkan Altay, "Sorumluluk alanımıza giren ilçe ve mahallelerimizde 3 yılda 2 milyar 151 milyon liralık yatırım yaptık. Yeni Büyükşehir Yasası'nı en iyi uygulayan şehir olan Konya'mızda, 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla yaptığımız çalışmalar ilçelerimizin kalkınmasına, insanımızın refah düzeyinin artmasına katkı sağlıyor." diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Konya Büyükşehir Belediyesi, bütün ilçelerimizde belediyelerimizle, teşkilatlarımızla beraber Türkiye'de aslında bir belediyecilik modeli ortaya koyan örnek bir belediyemiz." ifadelerini kullandı. Toplantıya katılan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yaptıkları değerlendirmede Konya'nın 2022 yılı eğitim bütçesini 1,3 milyar liraya çıkardıklarının müjdesini verdi. Başkan Altay'a Konya'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Bakan Özer, "Konya'nın bir güzelliği de müthiş bir uyum içinde olması. Uyumun olduğu yerde bereket oluyor. Biz de bakanlık olarak bu bereketin artması için her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

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