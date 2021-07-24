Başkan Altay 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı
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Başkan Altay 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı

Başkan Altay 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basında sansürün kaldırılışının 113. yılında medya mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basında sansürün kaldırılışının 113. yılında medya mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Altay mesajında, "Basında sansürün kaldırılışı ile ülkemizde 113 yıl önce haber alma özgürlüğü anlamında önemli bir adım atılmıştır. Toplumumuzun değerlerini ön planda tutan, devletimizin ve milletimizin yanında olan basınımız, demokrasinin ayrılmaz unsurlarından biri olmuştur. Özellikle teknolojik imkanların geliştiği, dijital mecraların hayatımızın her alanına etki ettiği bu dönemde doğru ve objektif haberlere ulaşmak son derece önem kazanmıştır. Doğru kaynaklar ve doğru habercilik anlayışı ile kamuoyu oluşturmak gibi önemli ve değerli bir görev üstlenen medya mensuplarımız, üzerlerindeki bu sorumluluğun farkında olarak hem şehrimize hem de ülkemize katkıda bulunmaktadır. Basın ve yayın kuruluşlarımız, 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi; milletimizin bağımsızlığına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne karşı da her zaman tek ses olmuştur. Gerek Konya'mızda gerekse ülkemizde büyük özveri ve fedakarlık isteyen bu görevi üstlenen, gece gündüz gözetmeksizin çalışan tüm medya çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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