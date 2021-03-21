Başkan Alper Taban gençlerle buluştu
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Başkan Alper Taban gençlerle buluştu

21.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:37
Başkan Alper Taban gençlerle buluştu

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 'Gençlik Buluşmaları' kapsamında gençlerle bir araya geldi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 'Gençlik Buluşmaları' kapsamında gençlerle bir araya geldi. Gençlerin görüşlerini paylaştığı ve çeşitli sorular yönelttiği etkinlikte Başkan Alper Taban, her bir soruya özenle cevap verdi.

Salgın döneminde de sosyal medya mecralarında yaptığı etkinlikler ile gençlerle bir arada olan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kontrollü normalleşme sürecinde de gençleri unutmadı. Gençlik Buluşmaları' temasıyla Geyik Kafe'de gerçekleştirilen etkinlikte, gençler birbirinden ilginç fikirlerini paylaştı ve Başkan Taban'a sorular yöneltti. Her bir soruyu büyük bir özenle cevaplayan ve bugüne kadar hayata geçirdiği projeleri anlatan Başkan Alper Taban, "Çaylar başkandan dedik ve gençlerle bir araya geldik. Ülkemizin en önemli gücü gençlerdir. Onların fikirlerini, hayata bakışını anlamak ve enerjileri ile birlikte daha çok yol almak istiyoruz." dedi.

Gençlik Buluşmalarının ilk programında gençlerle bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kendilerini önemediklerini ve çalışmalarında onlara yer verdiklerini iletti. Başkan Alper Taban, "Geleceğimiz olan sizleri her alanda önemsiyoruz. Yeni fikirler, yeni bakış açıları ile şehrimizi bir adım daha ileri nasıl götürebiliriz, neşer yapabiliriz diyerek çalışmalarımızı sizlerle birlikte yürütüyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz program ile sizlerin fikirlerinizi, görüş ve önerilerinizi dinlemek istedim. Bu hayatta yapılabilecek en güzel iş geleceğe yatırımdır. Sizlerle birlikte daha güzel işler başaracağız. Davetimizi geri çevirmeyip katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

Renkli görüntülere sahne olan 'Gençlik Buluşmaları' programına katılan gençler, bir yandan çaylarını yudumlarken diğer yandan da türkü ve sohbete eşlik ettiler. Buluşmaların diğer haftalarda da farklı mekanlarda devam edeceğini belirten Başkan Alper Taban, program sonunda gençler ile özçekim yaptı. - BURSA

Başkan Alper Taban gençlerle buluştu
Başkan Alper Taban gençlerle buluştu
Başkan Alper Taban gençlerle buluştu
Başkan Alper Taban gençlerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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