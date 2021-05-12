Başkan Alkayış İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı
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Başkan Alkayış İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı

Başkan Alkayış İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, İsrail'in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, İsrail'in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, Katil İsrail devletinin Ramazan ayı içerisinde arka arkaya gelen Mescid-i Aksa'ya, Kudus'e ve Filistinli kardeşlerimize karşı saldırıların asla kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Başkan Alkayış açıklamasında, "Kudüs Müslümanlar için İslam coğrafyası için en önemli manevi değeri olan şehirlerimizden bir tanesi ve medeniyetimizin de kilometre taşlarından bir tanesi, dolayısıyla her Müslüman için önemlidir. Aslında bütün insanlık için önemlidir çünkü üç semavi dinin de kesiştiği kadım bir şehirdir. Mescid-i Aksa'da Müslümanlar için İslam dünyası için elbette ki ilk kıblemiz ve çok yüksek manevi değeri olan bir ibadet yerimizdir. Yapılan zulme saldırıya karşı insanlık aleminin sürekli insan haklarından demokrasiden bahsedenlerin sesiz kalması elbette ki manidardır. Bu anlamda bu coğrafyanın amiral gemisi olan Türkiye yine Filistinli kardeşlerimizin yanından olmuş ve Müslümanların hakkını savunmuştur. Bu saldırıları en şiddetli şekilde kınıyor. Bütün halkımızı uyanık olmaya, ilgili olmaya ve bir an önce bu zulümlerin son bulması için Ramazan ayı içerisinde dua etmeye, dayanışmaya tüm halkımızı davet ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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