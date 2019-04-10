Başkan Alkayış'dan Belediye Başkanı Kılınç'a Tablo

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tablosunu hediye etti.

AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Süleyman Kılınç'a 'hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve yönetim kurulu üyeleri de ziyarette bulundu. Ziyarette Mustafa Alkayış, Süleyman Kılınç'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tablosunu hediye etti.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette konuşan Mustafa Alkayış, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde teşkilat olarak güzel bir çalışma sergilendiğini ve bunun meyvesini aldıklarını dile getirerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Süleyman Kılınç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye olarak kente en iyi hizmeti verebilmenin gayretinde olacaklarını ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA