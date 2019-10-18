Başkan Alkayış 33 mahalle muhtarıyla tek tek buluştu

18.10.2019 06:59

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, il merkezinde ki 33 mahalle muhtarını tek tek ziyaret etti.



AK Parti Merkez İlçe teşkilatı yeni dönemde seçilen muhtarlara hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirip, muhtarlar ile mahallelerinin sorunlarını konuşuldu. Başkan Mustafa Alkayış'a yönetim kurulu üyeleri ve mahalle temsilcileri eşlik etti.



Başkan Alkayış, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Mahallelerimiz ile ilk çalışmayı seçimlerden önce mahalle başkanlarımızın koordinesinde gerçekleştirip mahallenin talep ve sıkıntıları üzerine istişareler gerçekleştirmiştik. Seçilen muhtarlarımız ile mahalle talep ve sıkıntılarını kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede çözümleme üzerine çalışmalarımızı yürüttük. Bilindiği üzerine muhtarlık müessesesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemle üzerine durduğu müesseselerimizden biri haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın muhtarlarımız ile buluşmaları unutulma boyutuna gelmiş muhtarlık kurumunu bir kez daha gündeme taşımış ehemmiyetinin farkınladığı sağlanmış oldu. Teşkilatımızın da gayesi muhtarlık kurumunun taleplerini gerekli yerlere ulaştırmakta hep destekçi olmaktır. Partimiz olarak muhtarlık müessesesine sonuna kadar desteğe hazırız.



Bizleri muhtarlık çalışma ofislerinde misafir eden ziyaretlerimizi kabul edip mahalle sıkıntılarını bizlerle paylaşan 33 mahalle muhtarımıza teşkilatım adına yürekten teşekkür ediyor, kendilerine muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA