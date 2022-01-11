Başkan Alim Işık: "Huzur hakkının bir kuruşunu bile kendi şahsım için kullanmadım"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Çinigaz'ın huzur hakkının bir kuruşunu bile kendi şahsım için kullanmadım" dedi.

Son dönemde 'Çinigaz huzur hakkı' ile ilgili çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bazıları diyor ya Çinigaz yönetim kurulu üyesi ne yapıyor. Yönetim kurulunun maaşını biz belirlemiyoruz. Her şirketin yönetim kurulu onun sahibinin de içinde bulunduğu insanların maaşını belirliyor. Ben buranın üyesi olmadan belediye başkanı seçildikten sonra Çinigazın o günkü yönetimi o maaş sistemini brüt 30 bin lira olarak belirlemiştir. Ben net olarak üç ayda 60 bin 225 lira para aldım, isteyen arkadaşıma son yatan parayı da gösterebilirim. Yani aylık 20 bin lira. Buradan duyurulur. Bu 20 bin liranın bugüne kadar bir kuruşunu dahi şahsi harcamamda kullanmamak kaydıyla Kütahya Belediye Başkanlığı odasına gelen gariban Anadolu çocuklarına dağıttım, dağıtmaya devam ediyorum" diye konuştu.

"Beden öncekiler de bu parayı alıyordu"

Huzur hakkını Çinigazın kurulduğu günden beri belediye başkanlarının aldığını ifade eden Başkan Işık, "Çinigaz kurulduğu günden beri bu ilde belediye başkanlığı yapan tüm belediye başkanlarının doğal yönetim kurulu üyeliği yaptığı bir şirket olup benden önceki belediye başkanları da aynı huzur haklarını alıyordu. Bu huzur hakkı belediyeye değil mevzuat gereği yönetim kurulu üyesi şahsa verilen haklardır. Kullanımını, harcamasını tabi ki herkes kendi vicdanı ölçüsünde yapar. Ben, Prof. Dr. Alim Işık olarak ilk günden bugüne kadar Çinigazdan almış olduğum huzur hakkımın bir kuruşunu dahi kendime harcamadım. Bu huzur hakkı da net ayda 20 bin liradır. Devletin aldığı 10 bin lira vergiyi Çinigaz Alim Işık'ın cebine vermemektedir. Ben almasam bu para şirketin kasasında kalacaktır, dolayısıyla almama gibi bir lüksümüz de olamaz. Bunu bu kadar söyleyeyim yeterli. Bu konuyu gündeme taşıyan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu açıklama imkanını da bize böylece sağlamış oldular. Bunu da herkes bilsin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

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