Başkan Alim Işık: "Hiç kimse Kütahya'nın şehrül eminine iftira atamaz"

Kütahya'da yapımı tamamlanan 'Fatih Mahallesi Kültür Evi' açılışı Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından yapıldı. Vatandaşın eleştiri hakkı olduğunu, ancak kimsenin bu şehrin seçilmiş başkanına iftira atamayacağını söyleyen Başkan Işık, "Biz çalışmaya devam edeceğiz. Kimse önümüze taş koyamayacak" dedi.

Fatih Mahallesi Kültür Evi açılışında konuşan mahalle muhtarı Nurcan Duygu "Sizlerin desteği ile bu güzel mekanı mahallemize kazandırdık. İyi niyetle yola çıktık. Biz burada canlılık olması adına, satranç köşesi yaptık, müzik köşesi yaptık, kütüphanemizi kurduk. Çok amaçlı kültür evimiz oldu. Bizler düşündük, Belediye Başkanımız Sayın Alim Işık onayladı ve yapımı gerçekleşti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hayırlı bir günde hayırlı bir açılış için bir arada olduklarını belirtti. 'Çok iş, az laf yaparız' diyen Başkan Işık, çok laf yapılıp ta, az işin yapıldığı dönemlerin geride kaldığını söyledi. Başkan Işık, "Reklam yapmıyoruz. Ama yapılan işi de günü geldiğinde kamuoyu ile paylaşmamız gerekiyor. Ahmet ağanın oğlu, Ayşe teyzenin kızı yazıyor; 'belediye ne yaptı'. Gelin buralarda görün belediyenin ne yaptığını. Belediyemiz iki buçuk yılda 350 milyon TL borç ödedi. 350 milyon TL yer altına yatırım yaptık. Yağmur suyu hattını ayırdı, kanalizasyonları yeniledi, asfaltları yeniledi, içme suyunu yeniledi. 100 Milyona yakın parayı bu tür hizmetlerde kullandık. Sosyal kültürel evler yaptı, su depoları yaptı, itfaiye binası yaptı, Kütahya Kalesini Kütahyalıların hizmetine sunduk, aydınlatma projesi yaptı. Her mahallede yaptıklarımızı, başta mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinleri çok iyi biliyor. Yeni bir dönem başladıysa, bunu sevmeseniz de saygı duyacaksınız, takdir edeceksiniz. Ben, şehrim için çalışıyorum. Hem Kütahya sevdalısıyım, hem de bu şehrin insanlarının güvenerek bu makama getirdiği şehr'ül eminim. Nerede oturduğumu çok iyi biliyorum, niçin burada olduğumu da çok iyi biliyorum. Onun için her hafta Allah nasip ederse bu tür hizmetlerimizi açmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"KÜTAHYA'DA YAŞAYAN HERKESİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIM"

Kütahya Belediyesini ekmek büfesi açtı diye küçümseyenlerin olduğunu ifade eden Başkan Işık, "1453 konutlarında ki ekmek büfesi oranın en büyük ihtiyaçlarından birisi. Sen rüyanda görmemiş olabilirsin Mehmet Ağanın çocuğu. Ekmek için muhtaç olmayabilirsin. 15-20 kuruşluk indirimin farkında da olmayabilirsin. Ama ben, Kütahya'da yaşayan herkesi düşünmek zorundayım. Onun için bu tür hizmetlerimiz çok önemli. İnanmadığım hiçbir şeyi yapmam. Mezardan babam çıksa gelse ve dese ki şunu yap, kusura bakma babacığım derim. İnandığım için buradayım. Bu mahallede bu hizmetin ne kadar önemli olduğunu mahalle sakinlerimiz çok iyi biliyorlar. Bilmeyenlere de onlar anlatır" diye konuştu.

"MUHTARLARIMIZ GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ"

Muhtarların kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Işık, "Değerli muhtarlarım, sizler belediyemizin mahallelerimizde ki gözü, kulağı her şeyisiniz. Biz, yıllık mutat muhtarlar ziyaretlerimizi bunun için yapıyoruz. Her mahallemize gittiğimizde önceliğinizi bize bildirin dediğimizde, önceliklerimizi sıralıyoruz. Bu mahallede ne yaptığımızı, alt yapı, pazarın elden geçirilmesi, bu binamız dahil muhtarımızın ve mahalle sakinlerimizin talebi üzerine öne aldık. Başka projelerimizde var. Ama öncelik bu ise, buradan başlamamız gerektiğini söyledik. Sofu Mahallemizde su deposu denildi. Çamur içiyoruz denildi. Onu yaptık. Vefa Mahallemizde kentsel dönüşüm denildi. Herkes lafını konuştu 10 yıl. Ama şimdi fiilen başlamış. 400'e yakın vatandaşımızın eski evinden kurtulup, yeni evlerine kavuşması sağlandı. Şimdi TOKİ aracılığı ile 500 konutluk kentsel dönüşüm projesi ihalesi yapıldı. Sözleşme süreci devam ediyor. Osman Gazi Mahallesi yine aynı şekilde 500 konutla beraber, alt yapı ve üst yapı tüm donatıları ile beraber ihalesi yapıldı, süreç devam ediyor. Bunlar bu şehrin hayalinde olup ta yıllarca konuşulan, ama somut adım atılamayan işleriydi. Şimdi bu adımları attıksa bunu kabulleneceğiz. Biz teşekkür de beklemiyoruz, ama rahmetli babamıza da küfür edilmesine de razı olmayız. Yaşayan 95 yaşındaki hastanede yatan anneme küfür edilmesinede rıza gösteremem. Ben çalışıyorum. Kimseye nema dağıtmıyorum. Kimseye ihale peşkeş çekmiyorum. Hortumları kesildiyse rahatsız olabilirler" dedi.

"KİMSE YAPILANLARI GÖRMEZDEN GELEMEZ"

Kimsenin bu şehre yapılan hizmetleri görmezden gelemeyeceğini belirten Başkan Işık, "Bir yıllık çöp toplama aracı kira bedeli 16 milyon olan bu şehirde, siz bu hizmeti kendi araçlarımızla yapacak şekilde karar aldık. 10 yıl kullanacağınız 26 araca 16 milyon lira kira parası verirken, 58 araca 16 milyon lira vererek mal sahibi olursanız, birilerini rahatsız edersiniz. 3-4 gün buralarda çöpler toplanmazken, bu olay ulusal medyaya çıktığında sesini çıkartmayanlar, şimdi çöpünü boş konteynerin içinde değil yanına atıp fotoğraf çekip paylaşıyorsa, bu insanlık ayıbıdır. Buna hiçbir hemşerimin rıza göstermemesi gerekir. Her mahallemizdeki muhtarlarımız ve vatandaşlarımız bu insanları deşifre etmek zorunda. 3-5 kendini bilmezin şehrin algısını yönetmeye, değiştirmeye hakkı yok. Biz bu güzel hizmetlerle anılmak istiyoruz. Bu dönemde birlikte görev yaptığım muhtar arkadaşlarım, müdürlerim, başkan yardımcılarımızla, çalıştığım 1600'e yakın personelimizle tarih yazacağız, yazıyoruz. Kim ne derse desin. Birilerinin hortumu kesildi, ihalesi kesildi, geçmiş dönemlerdeki alışkanlıkları bozuldu diye, biz rahatsız olmuyoruz. Biz rahatız. Ama rahatsız olanlarda bu yapılan hizmetleri lütfen görsünler. Bu şehrin bugün doğan bebeğinden, bugün vefat eden hemşerimize kadar, her vatandaşımıza hizmet etme yükümlülüğümüz var. Sadece ihale peşinde koşanların dünyası gibi bir dünyamız yok bizim. Geçmişte belediyeden çok alıyoruz, şimdi alamıyoruz diyorsa, girecek açık ihaleye, en düşük teklifi verecek ve alacak. Alamıyorsa kendilerini kontrol edecekler. Biz her haberden sonra, her yazılan yorumdan sonra savcılığa şikayette bulunmaktan utanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BU ŞEHRİN ŞEHRÜL EMİNİNE İFTİRA ATAMAZ"

Başkan Işık, "Bu şehrin ekmeğini yiyen insan, bu şehrin şehr'ül eminine ve onun çalışma arkadaşlarına iftira atamaz. Sahte isimle birilerini karalamak isteyenler önce aynaya bakacaklar. Geçmiş dönemlerde Kütahya Belediyesinden hangi tür ihaleleri alıp ta, kimlerle paylaştıklarını bir dosya halinde çıkartıp kamuoyu ile paylaşmasını bizde biliriz. Ama bize bu yakışmaz. Son meclis toplantısında olanları gördünüz. 2011-2019 yılları arasında 8 yıl boyunca bu şehir bir denetim görmemiş. 2019 yılında el değiştirince 3 ay sonra -tabi ki en doğal hakları- müfettişler gelip denetlediler ve denetlemeye devam ediyorlar. Geride bıraktığım iki yıl içinde yedinci müfettişi ağırladık. Tüm müfettiş raporlarının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştım. Hani bu şehirde belediye başkanı ihale dağıtıyordu? Hani yandaşlarını işe alıyordu? Bunları yapmayın. Bunların hepsi bu şehrin değerini düşürür. Bu şehrin esnafından alışveriş yapmak suç mu oldu? Bu şehrin çocuğunu işe almak suç mu oldu? Seçim sonuçları belli olduğu halde, mazbatamı almama kadar geçen beş günlük sürede atanmış olan bu şehrin çocuklarıyla ilgili kararı niye eleştirmediler zamanında. Ben belediye başkanı olmuşum. Müsaade edin de beş gün sonra verin listeyi ben alayım. Şehrin güzelliklerine ve birbirimize sahip çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ BU ŞEHRİN İNSANIYIZ"

Başkan Işık konuşmasının devamında "Siyaseten farklı düşünebiliriz, yaşantımız farklı olabilir ama hepimiz bu şehrin insanıyız. Üniversitelerin açılış mevsimine geldik. Gelen öğrencilerimiz nerede kalacak? Birçok yurdumuz pandemiden dolayı eskisi gibi faaliyet gösteremiyor. Kredi yurtların kapasitesi belli. Şehirdeki konut stoku belli. Kiralanacak konutların sayısı belli. Çok sayıda öğrencinin gelmesini bekliyoruz. Bu kentsel dönüşümleri bunun için yapıyoruz. Şehrin geleceği için bunu yapıyoruz. Allah bir daha göstermesin. Altıntaş'ta 5 şiddetinde bir deprem yaşandı, hepimizin hangi psikoloji ile o anı değerlendirdiğini biliyorsunuz. 5,5-6 şiddetinde olsaydı deprem, Allah göstermesin can kaybının yanında birçok konutumuz yıkılsaydı, şimdi ne yapacaktık. İki buçuk yıldır yalvarıyoruz. Gelin yapalım, bir an önce dönüştürelim. Yapılan hizmetleri görmezden gelemeyiz. Bu şehirde tarih yazıldığını, tarih yazanlar bir gün kayıt edecekler. Bu şehirde birçok şey değişiyor. Alışkanlıkları bıraktırmak, şehri dönüştürmek kolay olmuyor. Benim belediyemde çalışan memur, komşusu ile ilgili şikayetini Cimere gönderiyor. Belediye buraya denetim yapmıyor, gereğini yapmıyor diye. İlgili müdürlüğe yazdın mı? Yazmadın. Başkan yardımcısına ilettin mi? İletmedin. Belediye başkanın haberi var mı? Yok. Peki, senin yıllarca kavgalı olan komşunla büyüyen iki çocuğunuz arasındaki geçen kavgadan dolayı, çalıştığın kurumu Cimere şikayet etmekle neyi çözdün? Bu zihniyetlerle mücadele ediyoruz" dedi.

"BUGÜNE KADAR SUSTUM"

Bugüne kadar sustuğunu ifade eden Başkan Işık, bundan sonra kim şehrin önüne taş koymaya kalkarsa bunu kamuoyu ile paylaşacağını söyledi. Başkan Işık, "Cumartesi Pazar yerinin yenilenmesinin önüne geçmek için, usulsüz, iskanı olmayan binaya verilmiş iş yeri açma hakkını kullanarak iş yeri açanlara, burayı yenileyeceğiz yıkacağız diye tebligat yaptık. Bina yapılmasın, Pazar yeri yapılmasın diye usulsüz verilmiş ve yıllarca kullandırılmış bina için, gariban bir Anadolu çocuğunu mahkemeye baş vurduruyorlar. Ben bunlarla mücadele ediyorum. Şehirde olup bitenleri iyi takip edin. Kim, neyin peşinde onları sizlerde görün. Anıtlar Kurulunun Türkiye'ye örnek gösterdiği, ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına lütfen bu proje ile katılın diyerek onayladığı, bu şehrin kentleşmesine, dünya şehri olmasına katkı yapacak, tarihsel dokuyu zenginleştirecek bir mimari orada uygulamaya geçse pazarcı zarar mı edecek? Ama bir yıllık inşaat süresinde, oradaki gelirleri azalacak kaygısı ile şehrin önüne taş koymaya çalışanlarla mücadele edecek tek bir kişi kalsa dünya da, o da ben olurum. Herkes haddini bilecek, hakkını kullanacak. Hakkının dışına çıktığında ona haddini bildirecek bir memleket evladı çıkar. Kim önüme taş koymaya kalkarsa bunu vatandaşımla paylaşacağım. Bugüne kadar sustum. Neler çektiğimi ben ve çalışma arkadaşlarım biliyor. Bu şehrin kent meydanına metrekare başına 5 bin 500 lira vererek satın aldım. Ondan sonra yapabileceğim kent meydanını. Dünya da bunun örneği yoktur. Devletin malını, devletin diğer kurumuna takas usulü ile eski belediye binamızı vererek, -yaklaşık 25 milyon TL değerindeki bina karşılığında- 4,5 dönüm yeri alan dünya da başka bir belediye yoktur. Çözüm için bunu kabullenmek zorunda kaldık. Her şey tamam, projeler tamam, meclisten yetki alınmış, iş imzaya kalmış ama bir gecede dünya değişmiş. Olmasın, yapılmasın. 2020 yılın sonunda uygulamaya açacağım projemi, 2021 yılı sonunda anca başlama sürecine geldik. Kaybedilen zamanları geri getiremeyiz. Birlerinin keyfi olacak diye şehrin önünü kapatamayız. Bu mahallelerde bu hizmetler devam edecek. Fuat Paşa Mahallesinde yapılan hizmeti yerinde görmek için gittiğimde yaşlı bir amcamız '32 yıldır bugünü bekliyordum. Allah sizden razı olsun. 32 sene sonra sokağımız asfaltlandı. Yarın ölsem artık gam yemem' dedi. Mahallelerimizin yıllarca bekleyen sorunları çözülüyorsa bundan memnun olmamız lazım. Bu hizmetlerin kime, ne zararı olacak" dedi.

"BİRİNCİ YILDAN İTİBAREN KÖSTEKLENDİK"

Göreve geldiğimiz birinci yıldan itibaren kösteklenmeye başladık diyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Mahallelimiz istedi, muhtarımız istedi bizde yaptık. Muhtarlarımız yarışıyor. Bu tür eserleri şehrimize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Çalışma arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar buralara ter dökerek hizmet veriyorlar. Vatandaşımız eleştirebilir, beğenmeyebilir ona saygı duyarız. Ama hakaret edemez, iftira atamaz, ölmüşüne küfür edemez, yaşayan ailesine saygısızlık yapamaz. Sınırını geçmeyecek. Sınırında kalmak kaydı ile eleştiri elbette ki herkesin hakkı. Bizi herkes sevecek diye bir kanun yok. Damarına bastığım, menfaatini olumsuz etkilediğim kişi beni sever mi? Biz, bizi sevsin diye beklemiyoruz. Ama saygı duymayı herkes öğrenecek. Beğenmiyorsan önüne sandık geldiğinde değiştirirsin. Ama vatandaşın getirdiği, daha görev süresinin yarısına gelmeyen bir belediye başkanını yerden yere vurmaya kalkarsan, adında belediye meclis üyesi ise, senin gibi bir hemşerim olamaz. Sizlere, muhtar, belediye meclis üyesi olarak oy veren insanlar, şehrime hizmet etsin, katkı yapsın diye oralara getirdi. Ben yüzde 40 oyu tepeden getirmedim. 15 yıllık emeğimin karşılığı. Müsaade edin de çalışalım. Daha birinci yıldan itibaren köstek olmaya başladılar. Çalışmaya devam edeceğiz. Nerede hangi zeminde mücadele edilmesi gerekiyorsa mücadelemizden de geri kalmayacağız. Bizim hızımızı kimse kesemez. Şu anda 67 mahallemizin birçoğunda, aynı anda çok faal hizmetler yapıyoruz. Dönemimizin sonunda hangi mahalleye ne yaptıksa hepsini asacağız. Beş senede bu mahalle buradan buraya geldi diyeceğiz. Onlardan birisi de bu mahalleye yaptığımız ve bize göre mütevazi kültür evi. Hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış programına Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Köse, Abdullah Damcı, belediye birim müdürleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan Duygu, çevre mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı. - KÜTAHYA

