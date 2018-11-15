Başkan Alıcık; "Vatandaşımız Her Koşulda Çalışan Bir Nazilli Belediyesi Gördü"

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın talimatlarıyla Yeşilyurt Mahallesi 1111 Sokakta yapımına başlanan taziye evi çalışmalarına hız verildi.

Nazilli Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt Mahallesi 1111 Sokak üzerinde yapımına başlanan taziye evi çalışmalarına hız verildi.

Yaklaşık 200 metrekarelik bir alanda tek katlı olarak tasarlanan taziye evinin kısa sürede ilçeye kazandırılacağını belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık; "Taziye evimizin içerisinde oturma alanı, mescit, servis alanı, kiler, bay ve bayan WC bulunuyor. Burada amacımız vatandaşlarımızın taziyelerini rahatlıkla kabul etmelerini sağlamak" diye konuştu.

İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde sürdürülen projeleri tamamlamak için gece gündüz demeden çalıştıklarının altını çizen Alıcık; "Söz verdiğimiz tüm projeleri alnımızın akıyla tamamladık. Bunun yanı sıra ilçemiz genelinde hummalı bir yol çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşımız sokağa çıktığında her koşulda çalışan bir Nazilli Belediyesi gördü" sözlerini kaydetti. - AYDIN