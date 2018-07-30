Başkan Alıcık'tan Ekmek Projesine Destek

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından ekmek zammına karşı başlatılan Askıda Ekmek Projesi'ne destek verdi.

Nazilli genelinde Askıda Ekmek Projesi başlattığını ve ilçedeki tüm fırınlarda Nazilli Belediyesi tarafından askıya ekmek bırakılacağını belirten Başkan Alıcık, "Biz daha önce ilçemizde bulunan Karadeniz Unlu Mamulleri'nde bu uygulamayı başlatmıştık. Bu suistimal edilmeyecek bir konu. Liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçelinin son günlerde yapılan ekmek zammına karşı başlattığı askıda ekmek projesine canı gönülden destekliyorum. İlçemizde bulunan ekmek satış noktalarını belirleyerek askıya bırakılan ekmeğin ücretini biz karşılayacağız. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' inancıyla bu konunun takipçisi olacağız" diye konuştu. - AYDIN