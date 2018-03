Başkan Alıcık'tan Artı Bir Destek

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkan Alıcık, Nazilli Belediyesi olarak engellilere verilen desteğin her yönüyle süreceğini ve down sendromlular konusunda her kesimin duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Alıcık, mesajında; "Nazilli Belediyesi olarak down sendromlu gençlere ve vatandaşlara karşı büyük bir duyarlılık ve hassasiyet gösteriyoruz. İlçemizde ilk kez, down sendromlu çocuklar için farkındalık oluşturarak atla terapi uygulamasını başlattık" dedi.

Nazilli Belediyesi olarak engellilere verilen desteğin her yönüyle süreceğine işaret eden Alıcık, "Down sendromlu kardeşlerimizin durumlarının iyileştirilmesi çabamız, ailelerinin de yıllardır verdiği gayret ve özveriyle birleşince, kardeşlerimizin istediklerinde pek çok şeyin üstesinden gelebileceği görülmüştür. Sosyalleşmelerini sağlayarak hayata bakış açılarının ve yaşam tarzlarını olumlu yönde geliştirmelerinin sağlanması toplumsal bir sorumluluktur. Down sendromlu çocuklarımızın, kardeşlerimizin, istediklerinde pek çok şeyin üstesinden gelebileceğini, toplumla bütünleşip neler yapabileceklerini yakın tarihte yaptığımız projelerle gördük. Bu tür projeler arttırılmalı, onların hayata sarılmaları sağlanmalıdır. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü, bu alandaki çabaların yoğunlaştığı, neler yapabileceğin konuşulduğu ve bunların hayata geçirildiği bir gündür" diye konuştu. - AYDIN