Başkan Alıcık; "Nazillimiz İçin Yaşadık, Çalıştık, Mücadele Ettik"

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Altıntaş Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret ederek destek istedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi.

İlçe sınırları içerisinde yer alan 82 mahallenin tümüne giderek halkla kucaklaşan Alıcık, son olarak merkez Altıntaş Mahallesi'nde çarşı içi esnaflarını ziyaret etti.

Göreve geldiği 10 yıllık süre boyunca ilçenin çehresini değiştirecek yüzlerce projeye imza attığını belirten Başkan Alıcık, "İlçemizin hem doğusunda hem de batısında yeni geniş bulvarlar açtık. Şehrimizin içinde kalan, yakışmayan alan ve bölgeleri şehrimizin dışına taşıdık. Organize Sanayi ve üniversitemize çok güçlü, maddi ve manevi yatırım ve destekler sunduk. 82 mahallemizi ayırmadan sosyal tesisler, düğün salonları ve spor alanları kazandırdık. Belediyemiz yetki alanındayken, ilk 5 yılımızda yapılan yağmur suyu alt yapı kanalları, su depoları, kanalizasyon hatları, içme suyu şebekesi yenileme çalışmaları ile çok geniş bir bölgeyi kısa sürede yeniledik" diye konuştu.

Aydın'da ilklere imza atarak örnek projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Alıcık, "Nazkent Konutları, Nazlı Su Fabrikası, Fen Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, mobese sistemi, Alzheimer Merkezi, yeni muhtarlık binaları, sağlık ocağı, camiler, taziye evleri, cemevi, kadın dayanışma evi, Etnografya Müzesi ve daha nice irili ufaklı yatırım ve hizmetlerle Nazilli'miz için yaşadık, çalıştık, mücadele ettik. Bundan sonra da ilk günkü heyecan ve gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA