Başkan Alıcık; "Mahallelerde Asfaltsız ve Parke Taşı Kaplanmamış Yol Kalmayacak"

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turan Mahallesinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.



Elektrik direklerinin üzerindeki elektrik dağıtımını sağlayan kabloların yer altını alması, doğalgaz ve telefon direklerinin üzerindeki dağıtımını sağlayan kabloların yer altını alması Büyükşehir Belediyesinin Su patlaklarında yapılan kazı çalışmalar sonucu bozulan yolların mahallelerde devam eden yol yapım çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Vatandaşlarımızı yazın tozdan, kışın çamurdan kurtarmanın uğraşı içindeyiz" dedi.



Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin dört bir noktasında sürdürdüğü yol yapım çalışmalarını Turan mahallesinde Ay-dem, Doğalgaz, Türk Telekom'un Alt yapısı biten çalışmaların sonucu yolların Parke ve Asfalt yapıyor. Özelikle kış aylarında kötü hava koşullarından dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde hem kilitli beton parke taşı döşeme işlemi hem de stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Alıcık Mahalle sakinleri tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Alıcık'a en büyük ilgiyi çocuklar ve kadınlar gösteriyor. Gittiği mahallelerde çocuklarla sohbet eden ve mahalle sakinlerinin taleplerini alan Başkan Alıcık'a yapılan çalışmalardan dolayı mahalle sakinleri de teşekkür ediyor.



Stabilize yol yapım çalışmalarını yakından takip eden ve ilgililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Alıcık "Gerek şehir içerisinde, gerek kırsal mahallelerde Nazilli Belediyesi olarak hizmetlerimizde var olmaya devam ediyoruz. Köyden mahalleye dönüşen kırsal mahallelerimize her türlü hizmeti götürmek için çalışmalarımıza yapmaktayız. Ekiplerimiz mahallelerimizi (köylerimizi) tek tek dolaşarak eksiklikleri tespit etti. Biz de bu liste doğrultusunda aciliyet durumuna göre hizmet ulaştıracağız. Dolayısıyla ilçe içerisinde, gerek şehir merkezinde, gerekse kırsal mahallelerimizde hemen hemen her yerde ne tür talepleri varsa çok şükür bunları yerine getiriyoruz. Hizmetlerimizle de insanlarımız arasında var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Başkan Alıcık mahallelerde asfaltsız ve parke taşı kaplanmamış yol kalmayacağını ifade etti. - AYDIN