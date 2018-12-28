Başkan Alıcık Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Mahalle muhtarlarıyla kahvaltı programında buluşarak 10 yıllık hizmetleri için teşekkür etti, hizmetlerinden dolayı 82 mahalle muhtarına plaket takdim etti.

Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Sümer Mahalle Muhtarı Erdoğan Dilbaz, yaptığı konuşmada, "Seçim hazırlıklarına girmiş olduğumuz son günlerde başkanımıza böyle bir toplantıyı düzenlediği için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 100 gün içerisinde geçmişte yaptıklarımızın hesabını vatandaşa vereceğiz. Öyle zannediyorum ki bu seçimler hareketli geçecek. Onun için şimdiden birlik ve beraberlik içerisinde geçirdiğimiz şu günlerde hepinize önümüzdeki seçimlerde başarılar diliyorum. Başkanımızla 10. yılımızı tamamladık. Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde başkanımızla devam edeceğiz. Bizlere her zaman sahip çıkan, uç beylerini Türkiye'ye duyuran başkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisinin zor günlerinde arkasından oyun çevirenlere de buradan söylüyorum ki; yaptıklarınız yanınıza kar kalmayacak" dedi.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Üyesi Altıntaş Mahalle Muhtarı Şükrü Ustaoğlu ise çalışmalarından dolayı Başkan Alıcık'a teşekkür ederek "Acısıyla tatlısıyla 10 yılı geride bıraktık. Hepimiz mahallemize hizmet getirebilmek için başkanımızla gece gündüz çalıştık. Önümüzdeki seçimlerde hepinize başarılar diliyorum. Muhtarlarımız eskisinden çok daha değerli olacak. Cumhurbaşkanımız nasıl bize sahip çıkıyorsa başkanımızda öyle sahip çıkıyor" ifadelerini kullandı.

31 Mart 2019'da yapılacak olan seçimlerde muhtar arkadaşlarına başarılar dileyen Zafer eski Mahalle Muhtarı Ali Adıgüzel, "Başkanımız 10 yıllık görev süresince mahallemize daha önce yapılmayan yatırımı sağladı. Mahallemiz Nazillimizin cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Rahatsızlığım nedeniyle muhtarlık görevimden ayrılmak zorunda kaldım ancak gözüm arkada kalmadı" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA