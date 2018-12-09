Başkan Alıcık; "Bireysel Farklılığımız Zenginliğimiz, Ortak Kimliğimiz Gücümüzdür"

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, kimsenin ayrımcılığa tabi tutulmadığı ve fikirlerini özgürce ifade edebildiği bir dünya için yılmadan gayret gösterenlerin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Alıcık mesajında, "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 70 yıl önce bugün, 10 Aralık 1948 tarihinde, ilan edilmiştir. Beyannameyi ilk imzalayan ülkelerden biri olarak Türkiye, temel hak ve özgürlükler ile insan onurunu yüceltmeyi en güçlü ahlaki referans ve vecibe olarak kabul etmektedir. Ülkemiz sadece kendi vatandaşlarının değil, dünyanın tüm coğrafyalarında ötekileştirilen ve zulme uğrayan mazlumların ve mağdurların yanında olmuştur, olmayı sürdürecektir. Türkiye'de kökenleri, inançları veya fikirleri ne olursa olsun tüm vatandaşlarımız milletimizin eşit ve saygın fertleridir. Bireysel farklılığımız zenginliğimiz, ortak kimliğimiz gücümüzdür. Türkiye, insanı için gerçekleştirdiği son dönemdeki sayısız reformlar ile birlikte hem devlet ile halkı arasındaki gönül köprüsünü güçlendirmiş, hem de hak arama bilincini tüm toplum bazında yaygınlaştırmıştır. 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' prensibi ile kökleşen yönetim geleneğimiz, çağın en yüksek hukuk standartları ile günümüz Türkiye'sinde yeniden hayat bulmaya başlamıştır. Ülkemizde hak arama bilincinin ve haklara saygılı olma düşüncesinin yaygınlaştırılması, hak ve hürriyetlerin dili, dini, ırkı, rengi, düşüncesi, cinsiyeti ne olursa olsun herkes için olduğu gerçeğinin sadece sözü ile değil, özü ile de kabul edilip yaşatıldığı bir dünyaya ulaşılmasını temenni ediyorum. Her insanın sahip olduğu önem ve değeri sonuna kadar hissedebildiği, insanın insanca yaşayabildiği; insanın insana, hayvana, doğaya zulmetmediği, barış dolu bir dünya dileklerim ile tüm insanların ve hemşerilerimin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN