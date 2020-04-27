Başkan Alibeyoğlu, Kars-Horasan karayolu açıklaması
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Başkan Alibeyoğlu, Kars-Horasan karayolu açıklaması

Kars-Horasan Karayolu'nun trafiğe kapatılmasıyla ilgili Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu açıklamalarda bulundu.

Başkan Alibeyoğlu, Kars-Horasan karayolu açıklaması
27.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:01

Kars-Horasan Karayolu'nun trafiğe kapatılmasıyla ilgili Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu açıklamalarda bulundu.

KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, "Kars-Horasan yolunun trafiğe kapatıldığı, esnafların mallarının geçişlerine izin verilmediği" yönünde yapılan haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Konu Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, "Bilindiği üzere Kars-Erzurum karayolu yapım çalışmaları devam etmektedir. Karakurt Barajında yapım çalışmaları tamamlanmış barajın su tutma çalışmaları başlamıştır. Barajın su tutması nedeni ile Kars-Erzurum Karayolunun Karakurt bölgesinde kalan kısımları su altında kalacağından yapım çalışmaları devam eden Kars-Erzurum Karayolu tamamlanıncaya kadar yol güzergahı Sarıkamış-Karaurgan üzerinde verilmiştir. Karaurgan yolu halihazırda sorunsuz olarak kullanılmaktadır" dedi.

Alibeyoğlu, "Sarıkamış-Karaurgan yolunun altyapısı yoğun trafiği karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle can güvenliği açısından büyük çaplı yük araçlarının geçişlerinin bir süreliğine kontrollü olarak sağlanması kararlaştırılmıştır. Kamuoyuna yansıyan "yol kapatılarak esnafa darbe vurulmaktadır. Gıda tırlarının geçişlerine izin verilmemektedir" iddiaları gerçeği yansıtmamakla birlikte geçişler kontrollü olarak sağlanmaktadır. Konu Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak kontrolümüz ve bilgimiz dahilindedir. İddialar başta Karayolları 18. Bölge Müdürlüğümüz olmak üzere ilgili merciler ile paylaşılmıştır. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından "Can güvenliği açısından büyük tırların geçişlerinin kontrollü olarak sağlandığı, yol güçlendirme çalışmalarının başlatıldığı, Kars-Erzurum Karayolu kullanıma açılıncaya kadar yolun sorunsuz olarak kullanıma sunulacağı bizlere iletilmiştir" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

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