Başkan Alibeyoğlu: "Faiz ve malzeme fiyat artışı inşaat sektörünü vurdu"
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Başkan Alibeyoğlu: "Faiz ve malzeme fiyat artışı inşaat sektörünü vurdu"

Başkan Alibeyoğlu: 'Faiz ve malzeme fiyat artışı inşaat sektörünü vurdu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların zor günler geçirdiğini belirtti.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların zor günler geçirdiğini belirtti.

Alibeyoğlu, konut kredisi faiz oranlarındaki yükseliş ve inşaat sektörünün ana girdileri olan demir çelik ve çimento kalemlerindeki yüksek fiyat artışları inşaat sektöründe durgunluk oluşturduğunu kaydetti.

KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar, birçok sektörde olduğu gibi inşaat sektörünü de derinden etkilemektedir. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan, ülkemiz ekonomisine oluşturduğu katma değer ve istihdam gücü ile yaklaşık 250 sektörü harekete geçiren ve stratejik bir sektör özelliği taşıyan inşaat sektörü zor günler geçirmektedir" dedi.

Başta demir ve çimento fiyatları olmak üzere temel inşaat malzemelerinde yaşanan olağanüstü fiyat artışları sektörü durma noktasına getirdiğine dikkat çeken Alibeyoğlu, "Salgınla mücadele kapsamında yetkililerimiz tarafından alınan ekonomik tedbirler kapsamında birçok sektöre çeşitli teşvikler verilmesine rağmen inşaat sektörüne, doğrudan bir teşvik verilmemiştir. İnşaat sektörünün istediği teşvik değil, sektörün önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Böylece, 250'ye yakın alt sektörü dinamo eden inşaat sektörü, tedarikçi ve üretici alt sektörlerle birlikte varlığını güçlü bir şekilde sürdürecektir. Demir-çelik ürünlerinde ve diğer temel inşaat malzemelerinde yaşanan fiyat artışları; dövizde yaşanan kur artışı, enflasyon ve faiz parametrelerini kapsayan ekonomik değerlendirmelerle izah edilememektedir. Kaldı ki, tek sorun fiyat artışları olmayıp, bazı inşaat malzemelerinde ciddi tedarik sorunları da yaşanmaktadır" diye konuştu.

Konut fiyatlarında yukarı yönlü düzenlemeler yapılacağına ifade eden Alibeyoğlu, "Ülkemizin cari açığının daha fazla artmaması için daha fazla yerli ürün kullanmayı ve başka çare kalmadıkça ithal mal kullanmamayı kendimize milli bir görev addediyoruz. Ancak geldiğimiz noktada, dövizdeki artışı aşan zamları değil, fiyatlarda ani çıkışların engellenmesini bekliyorduk. Maalesef böyle olmadı. Nakit alım yapıldığı için maliyetler önemli ölçüde artıyor. Zorunlu olarak konut fiyatlarına da bu artışları yansıyacaktır. Önümüzdeki süreçte müdahale olmadığı sürece konut fiyatlarının iki katına çıkmasını beklemekteyiz. Demir ton fiyatlarındaki artış, inşaat maliyetlerine yüzde 10'luk bir ekstra maliyet yükü getirecek. Bugüne kadar konut fiyatlarına yansıtılamayan bu artış, önümüzdeki süreçte yansıtılmak zorunda. Bu noktada özellikle küçük çaplı konut projeleri yapanların işi daha zor olacak. Çünkü özellikle demir, nakit alınan bir kalemdir" şeklinde konuştu.

KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, daha sonra özetle şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde devletimizin ve milletimizin adeta bir seferberlik ruhu içerisinde mücadele ettiğini biliyor ve görüyoruz. Hükümetten ve Cumhurbaşkanımızdan talebimiz; 250'ye yakın alt sektörü tetikleyen, milyonlarca kişiye AŞ ve iş veren, ekonomiye milyarlarca lira katma değer katan, kentsel dönüşüm programının ana aktörleri ve ülke ekonomimizin stratejik sektörünü temsil eden sektör temsilcilerinin dinlenilmesi, sorunlarına ve taleplerine ivedi çözüm bulunmasıdır." - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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