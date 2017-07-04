Başkan Ali Özkan'dan Sokak Hayvanları İçin Örnek Davranış

Yurt genelinde aşırı sıcaklıkların yaşandığı şu günlerde, sahipsiz hayvanların bu durumdan etkilenmemesi için adım atan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, belediye olarak hazırlattıkları su kaplarını esnafa dağıtırken, dağıtılan kapları temiz ve taze tutmalarını özellikle isteyen Özkan'ın bu duyarlı davranışı, bölge esnafı ve halktan da olumlu tepkiler aldı.

'Modern ve müreffeh kent' hedefi doğrultusunda, Karacabey'in dönüşümü adına yoğun bir çalışma başlatan Karacabey Belediyesi, ortak yaşam alanlarını paylaştığımız sokak hayvanları için de kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Karacabey Belediyesi, sıcaklıkların yoğun şekilde yaşandığı yaz günlerinden en çok etkilenen sahipsiz sokak hayvanlarını unutmadı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün esnafı bizzat dolaşarak, sokak hayvanları yararına kullanılması için esnafa su kapları dağıttı.

Esnaftan, bu kapları temiz ve taze tutmalarını özellikle isteyen Özkan'ın bu duyarlı davranışı, bölge esnafı ve halktan da olumlu tepkiler aldı.

VATANDAŞLARIMIZI BU KONUDA DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM

3 yıla yakın süredir dağıtılan kapların, şehir aralarında kullanıldığını gördükçe mutlu olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Ali Özkan, "Hayvan Dostu Karacabey sloganımızla, bu alanda da gerek sahipsiz sokak hayvanları için gerekse de yaban hayvanları için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Kışın yoğun kar yağışında yabani hayvanlar için şehre yakın bölgelerde yemleme çalışmaları yapmıştık. Şimdi ise sıcak günlerde su sıkıntısı yaşamasınlar diye su kaplarımızı artırarak, ortak yaşam alanlarını paylaştığımız sokak hayvanlarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Esnafımızı ve vatandaşlarımızı, bu konuda da duyarlı olmaya davet ediyorum'' dedi.

