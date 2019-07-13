Başkan Ali Özkan'dan 15 Temmuz mesajı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı.

Başkan Özkan mesajında, bundan 3 yıl önce Cumhuriyet tarihinin en alçak ve hain girişimlerinden birisinin yaşandığını ifade ederek, Türk milletinin sergilediği mücadeleyle tüm dünyaya vatan sevdasının en güzel örneğini gösterdiğini kaydetti.

15 Temmuz 2016 tarihinde, ülkemize ve demokrasimize kasteden hain darbe girişiminin, aziz milletimizin kararlı duruşuyla püskürtüldüğünü ifade eden Özkan, vatan uğruna canlarını ortaya koyan kahramanlarımızı asla unutmayacaklarını söyledi.

MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKILDI

Başkan Özkan, "15 Temmuz gecesi, ülkemizin üzerine oynanan oyunların ve hain planların çirkin yüzünü ortaya çıkarmış, milletimizin gösterdiği üstün mücadele sayesinde de devletimizin içine adeta çöreklenen terör örgütü mensuplarının bu planları suya düşürülmüştür. O gece yaşanan hain kalkışma ve darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrısı üzerine sokaklara dökülen vatandaşlarımızın canlarını siper ederek gösterdiği vakur duruş sayesinde başarısızlıkla sona ermiştir. O tarihten itibaren ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi ilçemizde de meydanlara akın eden halkımız, demokrasi nöbetleri tutarak milli iradeye sahip çıkmıştır. Dış güçler ve onların maşaları, bu ülke üzerindeki emellerine asla ulaşamayacaktır. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler