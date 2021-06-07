Başkan Ali Koç, takımını yalnız bırakmadı
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Başkan Ali Koç, takımını yalnız bırakmadı

Başkan Ali Koç, takımını yalnız bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımının Anadolu Efes ile oynadığı ING Basketbol Süper Ligi play-off serisi 3. maçını tribünden takip etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımının Anadolu Efes ile oynadığı ING Basketbol Süper Ligi play-off serisi 3. maçını tribünden takip etti. Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da mücadeleyi tribünden izledi.

ING Basketbol Süper Ligi play off serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ediyor. Bugün yapılan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplantının ardından soluğu Ülker Arena'da aldı. Başkan Koç, mücadelenin ilk çeyreğinin sonlarına doğru tribüne gelerek, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte maçı takip etti.

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da mücadeleyi tribünden takip etti.

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Başkan Ali Koç, takımını yalnız bırakmadı
Başkan Ali Koç, takımını yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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