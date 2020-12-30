Başkan Ali Kılıç'tan Aylin Sözer cinayetine sert tepki

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe'de bir erkek tarafından katledilen öğretim görevlisi Aylin Sözer için yaptığı açıklamada, "Öfkeliyiz. Bu kötülüğü mutlaka yenmek zorundayız" dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe'de bir erkek tarafından katledilen öğretim görevlisi Aylin Sözer için yaptığı açıklamada, "Öfkeliyiz. Bu kötülüğü mutlaka yenmek zorundayız" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi Aylin Sözer'in katledilmesi nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden Başkan Ali Kılıç, haberi alır almaz Sözer ailesini arayarak, taziye dileklerini iletti. Ailenin yanında olduğunu belirten Kılıç, "Ne yapsak bu acıyı dindirmeye yetmez ancak, her türlü desteğe hazırız" dedi.

Kadın cinayetlerinin her geçen gün artarak devam ettiğini vurgulayan Kılıç, "Erkek şiddetinin son kurbanı Maltepeli bir kadın kardeşimiz oldu. Aylin Sözer, mücadeleci bir kadın, idealist bir öğretmendi. Kadına yönelik şiddet, cinayet, nerede olursa olsun, ne şekilde olursa olsun en güçlü şekilde karşı çıkmaya, bu kör, karanlık, bağnaz zihniyetle mücadele etmeye devam edeceğiz. Maltepe'de hep bu anlayışla hareket ettik. Mahallelerimizde Kadın Danışma Merkezleri açtık. Uzman hukukçularımız, psikologlarımızla tüm kadınların yanındayız. Herkes şunu çok iyi bilsin ki, Maltepeli kadınlar asla yalnız değil" dedi.

"Topyekün mücadele etmeliyiz"

Kadın cinayetlerinin erkek egemen anlayışın bir sonucu olduğunu vurgulayan Kılıç, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ancak ne yazık ki bireysel çabalarımızın da bir noktada yetersiz kaldığı gerçeği çok acı bir olayla yüzümüze çarpıyor. Çünkü bu toplumsal bir anlayış biçimi, erkeğe her şeyi meşru gören, kadını bir meta olarak gören, kör, bağnaz bir anlayışın bir sonucu. Bu kötü karanlığı ancak ve ancak topyekün bir mücadele ile yenebiliriz. Hepimizin yüreklerini buz gibi donduran, canice katledilen Aylin Sözer'e Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı