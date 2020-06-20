Başkan Ali Kılıç mülteci çocuklarla telekonferans ile buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Ali Kılıç mülteci çocuklarla telekonferans ile buluştu

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Dünya Mülteciler Günü'nde Suriye'den göç eden çocuklarla telekonferans yaptı.

Başkan Ali Kılıç mülteci çocuklarla telekonferans ile buluştu
20.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:57

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Dünya Mülteciler Günü'nde Suriye'den göç eden çocuklarla telekonferans yaptı. 13 yaşındaki kız çocuğu Sündüs Ali Jan, mülteci bir çocuk olarak duygularını çizdiği resmi Başkan Kılıç'a armağan etti. Kılıç, "İnşallah doğup büyüdüğünüz topraklara bir an önce barış gelir" dedi.

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı'nın (WALD) Maltepe Belediyesi ile işbirliği içerisinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü'nde önemli bir buluşmaya imza atıldı. Suriye'den Türkiye'ye göç eden ve Maltepe'de yaşayan yaklaşık 20 mülteci çocukla gerçekleştirilen telekonferansta, mülteci çocukların sorunları ele alındı. Telekonferansta Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yanı sıra, WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman ve Birleşmiş Milletler Temsilcisi Selçuk Şatana da yer aldı.

Göçmen ve mülteci sorunlarına duyarlı yaklaştıklarını ifade eden Kılıç, "Maltepe Belediyesi olarak mülteciler, göç ve göçmen sorunları konusunda duyarlılıkla çalışıyoruz. Hangi sebeple olursa olsun insan doğdukları toprakları terk edip başka yerlere gidince bir takım sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Bunlar inanç, ekonomik ve hatta eğitim sorunu gibi pek çok şekilde karşımıza çıkıyor. Bu sorunların çözülmesi noktasın başta hükümetler olmak üzere yerel yönetimlere de büyük sorumluluk düşüyor. Eğer zamanında önlem alınmadığında bu durum başka diğer ciddi sorunları da beraberinde getirir. Türkiye de aslında başlı başına bir göç ülkesi. Son yıllarda özellikle kardeş ülkemiz Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle ülkemize gelen göçmenlerin sorunları ile ilgili de gerekli adımlar atılmalıdır. Sizleri en iyi anlayanlardan birisi benim. Çünkü 25 yıl Almanya'da göçmen olarak yaşadım. Oralara göçen Türklerin, Müslümanların hangi sorunları yaşadığını ve bu sorunların nasıl çözülebildiğini yakından tanıma fırsatı buldum. 2005 yılında Türkiye'ye dönüş yaptım o günden bu yana katıldığım tüm platformlarda Türkiye'de bir, 'Göç ve Göçmen Bakanlığı'nın kurulması gerektiğini anlattım. Özellikle son yıllarda Suriye'den göç eden kardeşlerimize bakınca bu ihtiyacı açıkça gösterdi. Bu konuda Birleşmiş Milletlerin ve Mehmet Bey'in bakanlığını yaptığı WALD'in çabaları var. Biz de Maltepe Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız" diye konuştu. WALD Vakfı Başkanı Mehmet Duman da, mülteci sorunları ile ilgili Maltepe Belediyesi ile işbirliği içerisinde çalışmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, Başkan Kılıç'a teşekkür etti.

Suriyeli çocuktan anlamlı hediye

Telekonferansta söz alan çocukların konuşmaları sırasında ise duygu dolu anlar yaşandı. 13 yaşındaki kız çocuğu Sündüs Ali Jan, mülteci bir çocuk olarak duygularını çizdiği resmi Başkan Kılıç'a armağan etti. Kılıç, "Benim için çok özel bir armağan teşekkür ediyorum. Biliyorum hepiniz acı tecrübeler yaşadınız ama önünüzde güzellikler de sizi bekliyordur. Belki resim yapan kardeşimiz bu yeteneğini geliştirir ilerde büyük bir ressam olur. İnşallah doğup büyüdüğünüz topraklara bir an önce barış gelir ve siz de gönül rahatlığı ile doğduğunuz topraklara dönmüş olursunuz. Ancak hepimiz bileceğiz ki, Suriyeli çocukların Türkiye'de kardeşleri ve Türkiye'deki çocukların da Suriye'de kardeşleri var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar Haber
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Haber
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi Haber
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Son Dakika: Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Murat Kurum Hulusi Akar Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Bülent Ersoy Mustafa Ceceli Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Caner Erkin Semih Özsoy Gökhan Gönül Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Lgs Kadın Zeytinburnu
Şu an buradasınız: Başkan Ali Kılıç mülteci çocuklarla telekonferans ile buluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 14:43:17. #1.14#
title