Başkan Ali Çetinbaş, Dumlupınar, Aslanapa, Altıntaş ve Çavdarhisar Teşkilatları Ziyaret Etti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 20 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı AK Parti Kütahya 6.Olağan Genel Kurulu öncesi Dumlupınar, Altıntaş, Aslanapa ve Çavdarhisar teşkilatlarını ziyaret etti.

4 ilçe teşkilatı ile ayrı ayrı toplantı yapan Çetinbaş, "2019'a doğru yürüdüğümüz bu kutlu yürüyüşte ilçe teşkilatlarımızı ziyaret ettik. İlçe başkanlarımızı, Altıntaş, Aslanapa ve Çavdarhisar belediye başkanlarımızı, ilçe yönetim kurulu üyelerimizi ve il delegelerimizi kongremize davet ederek delege kartlarını teslim ettik. Bölgemize hizmet için elimizden gelen tüm gayretimizle hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA