Başkan Alemdar: "Planlamalar ülkenin geleceğidir"

Serdivan Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı pandemi koşulları çerçevesinde Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın başkanlığında Serdivan Düğün Salonu'nda gerçekleşti.

Serdivan Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı pandemi koşulları çerçevesinde Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın başkanlığında Serdivan Düğün Salonu'nda gerçekleşti.

Gündem öncesi meclis üyelerine hitap eden ve planlamanın şehirler için hayati önem taşıdığını belirten Başkan Alemdar, "Sadece kentlerin değil ülkelerin geleceği bu planlamalarla şekilleniyor. Gerek belediyemiz gerekse vatandaşlarımız nezdinde adımlarımızı hassasiyetle atıyoruz. En ince ayrıntısına kadar herkesin ve her kurumun görüş ve önerilerini değerlendirerek planlıyor, hayata geçiriyoruz. dedi.

Serdivan'ın merkezi ile en uçtaki mahallesinin mesafesinin aslında aynı olduğunu, Belediye Meclisinde tüm mahallelerdeki yatırımların, planlamaların, iş ve işlemlerin şeffaflıkla incelenip değerlendirebildiğini belirten Başkan Alemdar bu bağlamda birlikte uyum içinde çalışan tüm meclis üyelerinin gözünde Serdivan'ın tüm mahallelerinin götürülen hizmet noktasında eşit olduğunu söyledi.

Tek gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, plan değişikliği önerisini içeren madde değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edildi. Serdivan Belediye Meclisi'nin bir sonraki toplantısı 1 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı