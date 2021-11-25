Başkan Alemdar: "Genç sporcuların başarıları gururlandırıyor"

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Avrupa Genç Kadınlar Boks Şampiyonası'nda üçüncülük madalyası kazanan Ece Asude Ediz ile bir araya geldi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Avrupa Genç Kadınlar Boks Şampiyonası'nda üçüncülük madalyası kazanan Ece Asude Ediz ve antrenörü Muhammed Ali Keskin'i makamında misafir etti. Ece Asude gibi genç sporcuların başarılarının gururlandırdığını söyleyen Başkan Alemdar, Sakaryalı sporcuların sporun tüm dallarında başarısının dikkat çekici olduğunu belirtti. Ece Asude'yi ve teknik ekibi tebrik eden Alemdar şampiyona altın hediye etti. - SAKARYA

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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