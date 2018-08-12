Başkan Alemdar, Düşünce ve Dayanışma Platformu'nun Misafiri Oldu

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu'nun düzenlediği toplantıya misafir oldu.

Serdivan Gölpark Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya; AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adayı Osman Çelik, Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu Başkanı Hasan Demir ve platform üyeleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu Başkanı Hasan Demir, birlik ve beraberliğin daha sıkı ve devamlı olması temennisinde bulunarak, "Allah işlerimize bereketler versin. Bu sıkıntılı zamanları en az hasarla atlatmayı ve daha güzel noktalara gelmeyi bizlere nasip etsin. Çünkü sizler güzel olduğunuz zaman istihdam ve üretim artacak, ülkemiz de ona göre daha güçlü olacaktır" dedi.

Hizmet noktasında atılan her adımın, vatandaşlarla birlikte değerlendirildikten sonra uzun ömürlü olacak planlama çerçevesinde hayata geçirildiğini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "2008 yılında üç beldenin birleşmesiyle ilçe olan Serdivanımızı baştan sona planlarken, attığımız her adımda yarınları düşünerek hareket ettik. Serdivanımızı gelecekte ne şekilde konumlandırmak istediğimize karar verdik ve vatandaşlarımızla bütünleşerek projelerimizi birlikte bir bir hayata geçirdik" diye konuştu.

Tarihi eserlerinin ve kent estetiğinin yanı sıra Serdivan'ın, doğal güzellikleriyle de vatandaşlarına huzur veren bir ilçe olduğunun altını çizen Başkan Alemdar, "Serdivan, hemşehrilerimizin şehrimizde öncelikli olarak yaşamayı tercih ettiği ilçe. Burada doğal güzellikler ile kent yaşamı iç içe. Verilere baktığımız zaman bunu net bir şekilde görebiliyoruz. İlçe olduğumuz günden bu yana nüfusumuz yüzde 45 arttı. Bu rakamlarla Marmara Bölgesi'ndeki büyükşehirlerin ortalamasını geçmiş bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

Platform üyelerinin yönelttiği sorulara da cevap veren Alemdar, Cadde 54 ile ilgili olarak "2008 yılında ilçe olan Serdivanımıza bir merkez aksı oluşturmak durumundaydık. İlçemizin merkezini, bölgemizin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak Cadde 54 ile karşılamak istedik. İhalenin yapıldığı günün ertesi 15 Temmuz Darbe Girişimi gerçekleşti. Yüklenici firma, bu ülkenin birlik ve beraberliğe, ekonomik yatırımlara ihtiyacı var diyerek hiç tereddüt etmeden çalışmalara hemen başladı. Bu memlekete bir yatırım yapmak isteyen varsa biz onun her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA